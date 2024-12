Urge CESP a Congreso de Sinaloa a reconsiderar presupuesto en materia de seguridad

CULIACÁN._ El Consejo Estatal de Seguridad Pública urgió al Congreso de Sinaloa a reconsiderar la iniciativa del propuesto en materia de seguridad para el ejercicio fiscal del 2025 que contempla tan solo un incremento global del 13.62 por ciento, contrario al 40 por ciento que de acuerdo a sus análisis se necesitarían para desarrollar un verdadero sistema de seguridad y justicia del estado.

El proyecto de presupuesto fue entregado por el Gobierno de Sinaloa el 30 de noviembre y actualmente se encuentra en revisión y análisis por parte del Poder Legislativo.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP, señaló que la asignación presupuestal en materia de seguridad no considera el verdadero problema en dicho rubro en el que se ha comprobado que autoridades locales y estatales están rebasadas.

“El tamaño del problema es diez veces más grande que el presupuesto que se le asigna, entonces al hacer este planteamiento de al menos el 40 por ciento de aumento lo que hemos tenido como respuesta es que en el documento que envió el gobernador tenemos solamente un incremento global del 13.62 por ciento y eso involucra a todas las dependencias que tienen que ver con seguridad y justicia”, indicó.

“Si ya sabemos, si está comprobado, que las capacidades estatales quedaron rebasadas y que ocupamos de la federación pues hay que empezar a desarrollar un verdadero sistema de seguridad y justicia del estado, no lo tenemos”.

Destacó que el proyecto del presupuesto contempla una disminución del cuatro por ciento a la Fiscalía General del Estado, por lo que pasaría de pasaría de mil 72 millones de pesos en 2024 a mil 27 en 2025. En cambio la Secretaría de Seguridad Pública solo se aumentó un 10 por ciento, pasaría de 858 millones a 945 millones de pesos; la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas incrementó un seis por ciento, iría de 26 a 28 millones; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un aumento del 20 por ciento, de 44 a 53 millones.

Las dependencias que a las que se les aumentaría en más de un 20 por ciento el presupuesto son el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, con un 23 por ciento, que pasaría de más de 443 millones de pesos en 2024 a 545 millones en 2025, mientras que al Poder Judicial se le asignaría un presupuesto 26 por ciento mayor que en 2024, de más de 954 millones de pesos.

Calderón Quevedo pidió a las y los legisladores reconsiderar las asignaciones presupuestales, ya que derivan de una necesidad histórica urgente para tener aspirar a una paz duradera.

Indicó que en comparativa con otros estados de la república como Chihuahua que destina mil 386 pesos a la Secretaria de Seguridad Pública por ciudadano y Sonora que dirige mil 224 pesos, en Sinaloa solo se dan 283 pesos y en ese mismo sentido para la FGE.

“Que revisen esos datos porque en términos comparativos con otros estado de la república estamos muy por abajo, pero no solamente eso, con nuestra propia historia, con nuestras propias capacidades, si no tuviéramos el cobijo de la federación, con el apoyo, estaríamos totalmente vulnerables ante las amenazas de la delincuencia para eso se ocupa un buen presupuesto y lo que se ha planteado aquí está muy lejos de ser un buen presupuesto”.

Redireccionar presupuesto para la prioridad: seguridad

Mencionó que la petición de reconsiderar el presupuesto no es una decisión sencilla, al tener que redirigir el presupuesto asignado a otros rubros, sin embargo la prioridad actualmente está en la seguridad y de ella depende el turismo, el empleo, y la calidad de vida de los habitantes.

“Sabemos que no es una petición sencilla, sabemos que hay un complejidad en eso, pero también sabemos que en ningún otro tiempo en Sinaloa. Los demás rubros presupuestales hoy entienden que la prioridad es la seguridad. No puedes suceder nada si no hay paz y armonía, no puede haber una dinámica económica, no puede haber turismo, no puede haber una vitalidad en el sector agrícola si antes no hay seguridad. Aprovechar esa empatía que pueden tener los demás sectores como, un poco para sacrificar estas otras áreas”, destacó.

Propuestas para seguridad

Agregó que la seguridad en el estado depende en gran medida de la estancia de las fuerzas federales y su estrategia al combate de la delincuencia, aunado a la disminución de las corporaciones de seguridad estatal y local.

“Número uno el llamado a que no se nos vayan las fuerzas federales, esas más de mil fuerzas federales si no estuvieran aquí presentes el problema estaría dos veces más grave o tres veces más grave porque nuestras corporaciones locales realmente están muy disminuidas, si uno compara el número de elementos de la policía municipal del Culiacán contra las otras policías de ciudades similares estamos hablando de dos o tres veces más”.

“Ellos (fuerzas federales) desencadenen esa estrategia contra la delincuencia porque mucho de lo que se combate es del fuero federal, el armamentismo por ejemplo, el decomiso de armas disminuye la capacidad de letalidad de la delincuencia. Hoy llevan alrededor de 250 mil municiones decomisadas. Si estamos hablando de un País como El Salvador o Nicaragua estamos hablando de proporciones de guerra civil”, compartió.