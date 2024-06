El Diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Luis Javier de la Rocha Zazueta, exhortó a las autoridades estatales para que implementen las estrategias necesarias y logren darle una salida al maíz blanco adquirido por el Gobierno de Sinaloa en 2023, y que permanece almacenado en bodegas.

El 3 de junio, el Gobernador Rubén Rocha Moya reveló que mensualmente el Poder Ejecutivo eroga 50 millones de pesos por mantener resguardado el grano.

“Deben de remediar de inmediato, darle una salida de inmediato, la salida al grano de inmediato y buscar esos esquemas de comercialización, tanto en el extranjero como con la industria mexicana, para que Sinaloa no siga gastando esos recursos que son de los sinaloenses”, manifestó.

“Si no buscan esa salida de ese producto, el que se va a endeudar es el Estado, bueno ya está endeudado, el problema es darles la salida necesaria, pero como no hay consumo, es decir, no hay oferta, ¿qué va a pasar? Es una estrategia que tiene que darle salida de inmediato”, urgió de la Rocha Zazueta.

Señaló que este tipo de asuntos debieron contemplarse por las autoridades cuando estructuraron el plan para comprar el maíz el año pasado, y si lo proyectaron, lo ejecutaron mal.

“Sí, estamos sacándote del problema para pagarte tu producto de siembra, pero se debió de haber habilitado un esquema de salida para que no estemos costeando lo que los sinaloenses estamos pagando, y creo que no se hizo, y si se hizo, se hizo mal”, criticó.

En ese sentido, reprobó el desempeño del titular de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, José Jaime Montes Salas, y pidió que presente su renuncia ante su ineficiencia en el cargo.

“No tiene conocimiento, debe de darle la salida inmediata al Gobernador presentándole la renuncia, porque el que está pagando los platos somos los sinaloenses. Ya son acumuladas las fallas de este Secretario, que le debe dar una salida inmediata el Gobernador, presentándole su renuncia”.