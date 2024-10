CULIACÁN._ A casi un mes de jornadas consecutivas de violencia en Sinaloa, el Gobierno estatal sigue minimizando los problemas de inseguridad, además de que no cuenta con un plan efectivo de seguridad, cuestionó el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa.

Francisco Javier Villarreal Gastélum declaró que las autoridades deben reconocer la existencia de hechos violentos en el estado en beneficio de la población, ya que, derivado de un discurso de aparente calma, la sociedad se ve obligada a buscar formas de protegerse a sí misma mediante la difusión de información no oficial.

“La misma sociedad nos estamos protegiendo con ese tipo de difusión de información. Si a mí me dicen hay violencia en este sector, voy a evitar pasar por ese sector o lo voy a rodear, pero si el gobierno o la Secretaría de Seguridad Pública dice ‘hay seguridad, estamos tranquilos’, yo me voy a confiar y va a pasar una desgracia para mi familia o a mi persona. Eso no es ayudar a la sociedad... decirle ‘tranquilízate que no pasa nada’ cuando le debe de decir ‘hay un tratamiento, espérate’”, expuso.

“Las políticas en materia de seguridad brillan por su ausencia aquí en Sinaloa. No hay una estrategia clara, no hay una verdad publicada que diga que de manera fehaciente y te genere una tranquilidad”.

Villarreal Gastélum subrayó que la violencia está ocurriendo sin que haya una respuesta contundente por parte de las autoridades estatales, pero destacó la intervención de los efectivos de seguridad federales, quienes afrontan la crisis de inseguridad pese a las declaraciones del ex comandante de la Tercera Región Militar, Francisco Jesús Leana, que dijo que la paz en Culiacán “no depende” del Ejército.

“Estamos viviendo una monstruosidad de violencia desatada aquí en Sinaloa totalmente relajada la violencia en cuanto a que tiene libertad de hacer y deshacer. Afortunadamente, el Ejército está interviniendo de una forma muy frontal hasta ahorita después de la desafortunada declaración que hiciera el ex Comandante de la Tercera Región Militar que dijera que la tranquilidad y la seguridad dependía de los grupos delincuenciales”, mencionó.

El sábado 5 de octubre, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó se reunió con el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana federal, Omar García Harfuch para analizar el tema de seguridad en Sinaloa, tras el encuentro informó que analizan la posibilidad de que el Gabinete de Seguridad federal sesione en el estado en próximas fechas.