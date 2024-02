El Gobierno Estatal y Federal tienen que crear un fondo de emergencia para la actividad del campo en Sinaloa que cada vez está peor en temas de sequía, señaló Cristina Ibarra Andrade, investigadora de la Facultad de Ciencias de Económicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Durante el 2023, la Comisión Nacional de Agua informó que había una emergencia de sequía en México y que tres cuartas partes estaban siendo afectadas de manera extrema y severa.

Los estados que destacaron este hecho fueron Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California de escasez extrema y Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y también Sinaloa, de manera severa.

Ibarra Andrade dijo que los líderes de los productores han anunciado que están teniendo muchos problemas con la escasez de agua en los cultivos, pero que el Gobierno del Estado menciona que todo está perfecto; a pesar de que a principios de año la Conagua haya informado que sólo hay un 30 por ciento disponible en las presas.

“El año pasado con lo de los precios, con la actividad, todavía no se sabe cuál va a ser el efecto, porque es muy variado cómo los productores están enfrentando ese tema, y no hay datos porque no se conoce realmente”, compartió.

“Los líderes productores dicen que están teniendo muchos problemas y el Gobierno del Estado dice que todo está perfecto. Mientras que el tema de la sequía es lo mismo, los productores están muy preocupados por ese tema y a nivel del Gobierno Federal o nivel estatal, no se está trabajando”, acusó la investigadora.

Destacó que no hay fondos de emergencia por parte del Gobierno actual para ayudar a los agricultores con sus cosechas y que es una situación preocupante para Sinaloa y el País.

“Ya no hay fondos de emergencia, los fondos desaparecieron y no se sabe qué es lo que va pasar, tanto en Sinaloa como en México. Pues Sinaloa vive una situación preocupante porque si en el año pasado fue un buen año, no nos fue muy bien, este año creo que se va más complicado”, comunicó.

“Es imprescindible realizar acciones de policía pública en la mejora de infraestructura. Tendría que buscarse los esquemas de salvamento, de catastróficos, lo que antes era el Fonden, tratar de apoyar a los productores, porque sí se tiene una perspectiva de desastre. Todavía el gobierno no está llamando la atención en ese sentido”, opinó Ibarra Andrade.

Indicó que el apoyo financiero a los agricultores se ha ido reduciendo con el tiempo, por lo que ellos han tenido que pedir préstamos para salvar sus terrenos.

“Pues ya no se hizo, ya no está. Al momento ya no se hizo, entonces se tiene que buscar esquemas para apoyar a los productores porque también el problema es que un productor no es como cuando perdemos el empleo, porque perder el empleo es difícil”, dijo.

“Cuando un empresario, en este caso un productor, pierde su cosecha, estamos hablando de que a veces están con créditos, tienen que pagar. Todo eso los deja endeudados, los deja teniendo que vender su propio capital, sus maquinarias, sus tractores”, expuso la investigadora.

Ibarra Andrade enfatizó que el Gobierno de Sinaloa no ha publicado cuáles van a ser las acciones para darle solución a la problemática.

“Es una situación que ya se debería estar explorando cuáles van a ser las opciones o cuáles van a ser las acciones y al momento yo desconozco, y al momento no se ha publicado qué se va a hacer”, recalcó.