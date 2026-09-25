$!Urge Intercamaral de Culiacán replantear estrategia de seguridad tras ataque armado en Tres Ríos

La Intercamaral de Culiacán exigió al Gobierno federal y estatal replantear la estrategia de seguridad, luego del ataque armado registrado la noche del jueves en un restaurante ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, que dejó una persona muerta y siete más heridas.

Señalaron que el hecho golpea nuevamente la confianza que ciudadanos y empresarios habían comenzado a recuperar después de dos años de violencia.

Denunciaron que de haber una estrategia de seguridad no estaría funcionado.

“Sentimos que Culiacán en dos años le costó mucho trabajo, pero ya venía recuperando un poco de tranquilidad y confianza y el hecho de ayer viene a golpear golpear la seguridad y golpear la confianza de la de la gente”, señaló Germán del Rincón Jarero, Presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Sinaloa.

“Le exigimos a las autoridades que no hagan lo mismo en su estrategia de seguridad, porque lo mismo no está funcionando. Tienen que replantear totalmente qué van a hacer y tienen que empezar a dar resultados porque no los están dando”, exigió.

Del Rincón Jarero señaló que el ataque ocurrió en un restaurante considerado un punto de convivencia familiar y en un horario en el que había personas comiendo, por lo que el hecho obliga a las autoridades a replantear lo que están haciendo en materia de seguridad.

Desde el sector restaurantero, Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán, advirtió que una de las primeras consecuencias puede ser una reducción en el consumo y en los horarios de operación, debido a que la percepción de inseguridad puede hacer que la ciudadanía vuelva a limitar sus salidas.