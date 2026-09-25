$!Urge Intercamaral de Culiacán replantear estrategia de seguridad tras ataque armado en Tres Ríos

La Intercamaral de Culiacán exigió al Gobierno federal y estatal replantear la estrategia de seguridad, luego del ataque armado registrado la noche del jueves en un restaurante ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, que dejó una persona muerta y siete más heridas.
Señalaron que el hecho golpea nuevamente la confianza que ciudadanos y empresarios habían comenzado a recuperar después de dos años de violencia.
Denunciaron que de haber una estrategia de seguridad no estaría funcionado.
“Sentimos que Culiacán en dos años le costó mucho trabajo, pero ya venía recuperando un poco de tranquilidad y confianza y el hecho de ayer viene a golpear golpear la seguridad y golpear la confianza de la de la gente”, señaló Germán del Rincón Jarero, Presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Sinaloa.
“Le exigimos a las autoridades que no hagan lo mismo en su estrategia de seguridad, porque lo mismo no está funcionando. Tienen que replantear totalmente qué van a hacer y tienen que empezar a dar resultados porque no los están dando”, exigió.
Del Rincón Jarero señaló que el ataque ocurrió en un restaurante considerado un punto de convivencia familiar y en un horario en el que había personas comiendo, por lo que el hecho obliga a las autoridades a replantear lo que están haciendo en materia de seguridad.
Desde el sector restaurantero, Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán, advirtió que una de las primeras consecuencias puede ser una reducción en el consumo y en los horarios de operación, debido a que la percepción de inseguridad puede hacer que la ciudadanía vuelva a limitar sus salidas.
“El restaurante está hecho para crear los espacios de convivencia, de familia y de trabajo”, dijo.
Los empresarios también reclamaron una mayor coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como una estrategia que no se limite a la presencia de elementos de seguridad en las calles.
Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa, planteó que la Fiscalía General del Estado debe asumir un papel más visible en la investigación de los delitos y cuestionó que el debate sobre seguridad se concentre principalmente en el despliegue de fuerzas federales y militares.
“La Fiscalía ha sido ausente en esta narco pandemia, es la que nadie ha tocado, nadie le ha exigido y me incluyo, nos incluimos todos. Siempre ha estado a las fuerzas especiales, a las fuerzas federales, pero no hemos hablado del trabajo de la fiscalía”.
También señaló que el arribo de miles de elementos de seguridad no necesariamente se ha traducido en una percepción de mayor protección, pues existe poca información sobre cuánto tiempo permanecen los efectivos en Sinaloa y qué resultados concretos producen los operativos.
“Nosotros como sinaloense nos merecemos vivir en un estado próspero, de paz y de armonía, lo cual hoy vimos que es como una hoja de papel de arroz, muy frágil y muy transparente”.