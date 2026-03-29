$!Urge Mapasin a conectar red de ciclovías en Culiacán ante movilidad activa

De igual forma, compartió que los kilómetros de infraestructura ciclista en la ciudad no cumplen con criterios de conectividad, lo que impide que funcionen como una verdadera opción de transporte para los ciudadanos.

“Las que existen están bien, simplemente es el tema de que están separadas unas con otras, no hay una continuidad, terminan y no hay una conexión entre ellas”, explicó.

Para Andrés Salazar Vidales, ejecutivo de proyectos de Mapasin, en la capital sinaloense existe una comunidad ciclista atrapada en una red de ciclovías fragmentada que exige una visión de conectividad real.

CULIACÁN._ Aunque el uso de la bicicleta en Culiacán ha dejado de ser una actividad recreativa para convertirse en un pilar del transporte cotidiano, la infraestructura urbana aún no logra seguirle el ritmo a los miles de ciudadanos que diariamente se desplazan sobre dos ruedas.

Para Mapasin, el área de oportunidad es inmensa, pues la lógica de estas obras debería ser la creación de una red que enlace de forma segura los centros de vivienda con los de trabajo, estudio y recreación.

Tras los ejercicios de medición realizados por el organismo en 2023, se contó ciclistas en 15 intersecciones de la ciudad durante dos días reveló que alrededor de 5 mil personas utilizan este medio de transporte y la mayoría de los usuarios contabilizados realizaban recorridos cotidianos dirigiéndose a sus empleos o centros educativos.

Si bien este conteo no se ha actualizado recientemente, Mapasin planea replicar el ejercicio cuando se cumplan cinco años de la medición original para evaluar si las intervenciones del Ayuntamiento y el Gobierno del Estado han logrado mejorar la percepción y el número de usuarios.

Uno de los proyectos para fomentar el ciclismo es el sistema de bicicleta “Bixie, tu bici culichi”, implementado por el Ayuntamiento, el cual cuenta con unidades eléctricas.

Aunque el proyecto se encuentra en una fase piloto, Salazar Vidales señaló que ya se observa un impacto positivo, especialmente entre los jóvenes.

“Es un proyecto que nosotros vemos con muy buenos ojos. Pocas ciudades en el País cuentan con un sistema así”, destacó.

También señaló que este modelo ofrece una alternativa económica y ambientalmente amigable que reduce el esfuerzo físico en comparación con caminar.

El ejecutivo de Mapasin cerró con un llamado a los automovilistas para recordar que quienes viajan en bicicleta son personas con familias que los esperan en casa.

La petición es respetar la distancia de 1.5 metros al rebasar a un ciclista y cambiar de carril para realizar la maniobra.

“Nada nos cuesta el respeto, es muy importante que todas las personas tengan esta sensación de seguridad a la hora de desplazarse en la ciudad”, concluyó.