Urge pasar de marchas a acciones más contundentes para que devuelvan seguridad en Culiacán: Martha Reyes

Ante la persistente crisis de seguridad en Culiacán, Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa, consideró que las marchas no han logrado generar un impacto real en la situación de inseguridad, por lo que llamó a emprender acciones más firmes para exigir resultados a las autoridades.

Señaló que si bien reconoce la participación ciudadana en manifestaciones y causas sociales, lamentó que estas no han contribuido a resolver el problema de seguridad que afecta al estado desde hace más de un año.

“Necesitamos, no nada más hacer una marcha porque ya nos estamos volviendo un Culiacán de marchas. Necesitamos hacer algo drástico, contundente, donde no tenga opción más que el Gobierno, sino que nada más hacer justicia”, apuntó.

La dirigente empresarial advirtió que existen miles de mujeres que enfrentan situaciones similares al caso de Berenice López, madre del joven estudiante de 15 años de edad, Ricardo Mizael, asesinado a balazos el pasado 11 de febrero, y demandan respuestas efectivas de las autoridades.

Aunque celebró que la sociedad se organice y alce la voz, también cuestionó que en ocasiones el sector empresarial ha convocado a movilizaciones sin recibir el mismo respaldo ciudadano, por lo que reiteró el llamado a la unidad para exigir resultados en materia de seguridad.

“Celebro que la sociedad se una, celebro. Sin embargo, también cuestiono que cuando nosotros los sectores hemos estado levantando la voz y hemos hemos convocado a muchas cosas nos han dejado solos”.

“Pero sí, invito a la sociedad a que ya no derramemos más lágrimas, que ya no hagamos más marchas, que hagamos algo contundente para que el gobierno nos garantice lo que hace dos años, ya van a ser un año y medio perdón, que nos deben, que es la seguridad y la tranquilidad y paz para nuestra gente”, mencionó.

El pasado 7 de septiembre de 2025, a un año de la crisis de violencia, diversa organizaciones de sociedad civil e iniciativa privada convocaron a la marcha “Ya basta, queremos paz”, en la cual expresaron la inconformidad ciudadana por la situación de violencia extraordinaria que vive Sinaloa desde el 9 de septiembre del 2024.

Asimismo, el 23 de enero, se generó un estallido social por la muerte de los menores Gael y Alexander. Hecho por el cual maestros, estudiantes y familias marcharon bajo el lema ‘Con los Niños No’, y terminó con destrozos en el Palacio de Gobierno en Culiacán.

Asimismo personas con familias víctimas de desaparición forzada han realizado marchas en el Centro de la ciudad y hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El 25 de enero de este año, decenas de personas bajo la consigna “No era un criminal”, marcharon en Culiacán para exigir justicia por Fernando Alan, joven de 24 años que perdió la vida, presuntamente a manos del Ejército, durante un operativo militar registrado el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca.

Para este domingo, familiares y amigos lanzaron una convocatoria abierta para una marcha pacífica bajo el lema “Con Los Niños No” por la Paz y la Justicia por el asesinato de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años cuya vida fue arrebatada cuando salió a comprar un biberón para alimentar a unos gatos que había rescatado.