Urge política de Estado en tema de desaparición forzada en México: CEDH Sinaloa

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa urgió al Gobierno de México a implementar una política de Estado ante la crisis de desapariciones forzadas, en medio del hallazgo de 12 cuerpos en ocho fosas clandestinas en Culiacán.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa advirtió que pese a las acciones presentadas por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para combatir las desapariciones en el País, como la mejora legislativa y el fortalecimiento de apoyos, aún no existe una estrategia nacional formal y que, a diferencia de países que enfrentaron dictaduras militares, México carece de una declaración clara del Estado para frenar esta práctica.

“Desde mi punto de vista sí es posible, pero no hay una política de Estado. Eso es muy claro. En la reciente iniciativa de la Presidenta Claudia se plantean seis puntos y entre ellos está no solamente mejorar la legislación, sino además los apoyos.

“Pero declarar de manera abierta, ‘el Estado se interesa por detener esto y habrá en los tres niveles de gobierno toda una estrategia para detener la práctica’, eso no está en la iniciativa de ley ni hay una declaración por parte de la Presidenta. Desde mi punto de vista eso es muy urgente”.

“Porque a partir de ahí se deriva toda una estrategia precisamente para detenerlo, porque por más que así eficiente la el descubrimiento de más fosas y etcétera, vamos atrás del fenómeno y así nunca vamos a terminar con esta historia”, aseveró.

Tras el estallido de la crisis de violencia en Sinaloa en septiembre de 2024, originada por una pugna interna del crimen organizado, el estado ha acumulado mil 327 personas desaparecidas, según el informe diario de Noroeste, elaborado a partir de fuentes oficiales, colectivos de búsqueda y labor periodística.

El martes 22 de abril se hizo público el hallazgo de una serie de fosas clandestinas en la zona sur de la ciudad de Culiacán, específicamente en el Ejido Mezquitillo, en la sindicatura de Costa Rica. En cuatro días de labores, localizaron 8 fosas con 12 personas enterradas o semienterradas.

El hallazgo de estas fosas clandestinas fue realizado por el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras, en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Sinaloa, quienes acompañaron en las labores de localización.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó que las personas encontradas sin vida habían sido dejadas en el lugar en un período de entre uno y seis meses, en el contexto de la crisis de seguridad que enfrenta la entidad, originada por una pugna interna dentro del Cártel de Sinaloa.

Loza Ochoa señaló que lo más importante era prevenir futuros sucesos lamentables como el reciente hallazgo. Además, expresó que, a pesar de la vigilancia en la zona, las comunidades cercanas no contaban con los medios adecuados para alertar a las autoridades, lo que dificultaba la prevención de estos hechos.

“Lo más importante es que cómo puedan prevenirse nuevos acontecimientos tan lamentables como ese. Ese es el problema. Yo también quisiera escuchar de parte de las autoridades qué medidas se van a tomar, porque se supone que vigilancia la ha habido en torno a esa zona”, dijo.

“No hay y comunidades tan lejanas al lugar donde fueron los hechos y yo lo que digo es que no en pocas ocasiones debe haber ojos que sean testigos de esos acontecimientos, pero que pues se quedan con los datos y no van más allá y no se dan a conocer a la autoridad ni por otros medios.

“Yo siempre he planteado es importante que haya más apoyo para los familiares, pero todavía más importante que se detenga la práctica”, manifestó.