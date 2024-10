CULIACÁN._ Antes de destinar recursos en materia de seguridad, lo esencial es reestructurar las policías municipales y estatales, ya que en su estado actual no garantizan el servicio a la ciudadanía. Se debe hacer una selección exhaustiva de los elementos que no estén coludidos con poderes de facto, para que las fuerzas policiales recuperen su función original de prevenir e inhibir delitos, opinó el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco.

Previo a la discusión de asignación de recursos presupuestados para seguridad y justicia en Sinaloa, Beltrán Verduzco señaló que es crucial rescatar y asegurar que los policías estén comprometidos con el bienestar de los ciudadanos y no al servicio de los poderes de facto.

“Cuando la policía municipal realmente sirvió a la ciudadanía es cuando la situación funcionaba pero las policías estatales y municipales empezaron a servir a los poderes de facto, se empezaron a coludir y ahí está el caso Culiacán, está al caso de otras partes de otros municipios del estado, entonces desde ahí ya perdieron”.

“De qué sirve que haya miles y miles y millones invirtiendo si los policías están de lado contrario, lo primero que hay que hacer es rescatar a los policías que estén del lado del ciudadano”, criticó.

A Sinaloa han arribado más de 2 mil efectivos federales para atender la situación de inseguridad en diversos municipios del estado. Aunado a la revisión de la Licencia Oficial Colectiva 2024 a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional que los mantiene desarmados e inoperantes hasta hoy.

“En este momento no están cumpliendo con su función ninguna Policía Municipal ni las policías estatales tampoco por eso han tenido que venir fuerzas del orden Federal para atender hasta asuntos que tienen que ver con la seguridad pública y con la prevención porque las policías municipales y estatales están totalmente rebasados y desarticuladas”.

A partir de la reestructuración en la seguridad pública del estado, y ante la crisis de inseguridad que se instaló desde el 9 de septiembre, señala Ricardo Beltrán, el Congreso de Sinaloa debe gestionar de manera adecuada los recursos, principalmente al rubro de la seguridad pública y a la administración, y procuración de justicia.

“Deben inyectarle muchísimos recursos, porque si no le inyectan recursos y si no gestionan recursos de la federación van a seguir igual, inoperantes y la situación va a seguir igual en el estado de Sinaloa y no van a inhibir ningún delito”.

“Si bien es cierto el único órgano preventivo es la seguridad pública pero también cuando se procura y se administra justicia, pues eso le demuestra a los que cometieron un delito que se está haciendo algo y eso también baja los niveles de las comisión de los delitos, o sea, baja la impunidad (...) entonces queremos que haya una unos recursos integrales para todas esas dependencias que bastante falta le hacen al Estado de Sinaloa”, mencionó.