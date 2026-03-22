Urge reforzar acciones contra feminicidios en Sinaloa: Secretaría de las Mujeres

En un contexto marcado por altos índices de violencia contra las mujeres, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa reiteró la necesidad de reforzar las acciones de prevención, atención y acceso a la justicia, con el objetivo de reducir la incidencia de feminicidios y violencia familiar en la entidad.

La titular de la dependencia, Ana Francis Chiquete Elizalde, señaló que las labores institucionales se mantienen de manera permanente ante un entorno que calificó como complejo.

“Desde la Secretaría de las Mujeres trabajamos las 24 horas del día justamente para lograr prevenir y atender todos los temas de violencia y sabemos que vivimos en un contexto actualmente que se vuelve muy complejo y necesitamos seguir trabajando de manera intensa por lograr un cambio cultural profundo”, expresó.

De acuerdo con datos recientes, durante 2025 Sinaloa registró la tasa más alta de feminicidios a nivel nacional, con 4.44 casos por cada 100 mil mujeres, por encima de entidades como Morelos, con 3.43, y Chihuahua, con 2.49.

En tanto, en los primeros dos meses de 2026 se contabilizaron 14 feminicidios en el estado, de los cuales 11 ocurrieron en Culiacán, dos en Guasave y uno en Mazatlán.

Ante este panorama, la funcionaria destacó la importancia de ampliar los espacios de atención para que las mujeres puedan identificar situaciones de riesgo y acceder a apoyo institucional.

“Por lograr tener cada vez más espacios de atención que permitan que las mujeres detecten cualquier índice, muestra de violencia y que puedan acudir a tener ayuda y sobre todo también que podamos fortalecer las instituciones de justicia, de acceso a la justicia y que no haya impunidad en estos crímenes y que de esa forma también se inhiban este tipo de comportamientos”, indicó.

Chiquete Elizalde subrayó que la atención a la violencia de género requiere una intervención coordinada entre distintas dependencias, así como acciones que incidan en factores estructurales como la autonomía económica de las mujeres.

“Son acciones que van en conjunto, no únicamente de la Secretaría de las Mujeres, sino de las demás dependencias. Buscar, por ejemplo, asegurar la autonomía económica de las mujeres va a ser fundamental para que logren salir de estos círculos de violencia”, afirmó.

Asimismo, reconoció que, pese a los avances institucionales como la creación de instancias especializadas, persisten retos importantes en la erradicación de la violencia, particularmente en el ámbito familiar.

“Nos queda mucho trabajo por hacer a pesar de los avances pero siguen habiendo temas pendientes y siguen habiendo estos crímenes contra las mujeres y siguen sucediendo también, como lo vemos en los índices de la violencia familiar en un entorno muy cercano y de mucha confianza”, señaló.

La funcionaria agregó que una de las estrategias para atender el problema es la promoción de un cambio cultural a través de la educación, en coordinación con instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Es ahí donde tenemos que seguir incidiendo a través de la educación uno de los principales aspectos es lograr esto entre la academia lograr fomentar este cambio cultural profundo y cómo vamos a desde la secretaría empujar la perspectiva de género”, explicó.

Finalmente, reiteró que el combate a la violencia contra las mujeres requiere la participación de diversas instituciones y un trabajo sostenido para fortalecer la prevención, la atención y la procuración de justicia en la entidad.