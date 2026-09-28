Urge reforzar controles anticorrupción para combatir inseguridad: Paola Gárate

El debilitamiento de las instituciones y de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ha contribuido a la crisis de inseguridad que enfrenta Sinaloa, afirmó la diputada local Paola Gárate Valenzuela.

Ante medios de comunicación de Guasave, la legisladora del PRI sostuvo que el crimen organizado ha penetrado en el Gobierno estatal y acusó a las administraciones de Morena de haber debilitado los controles anticorrupción.

“Está muy claro que el crimen organizado ha penetrado al Gobierno estatal, pues los controles y mecanismos anticorrupción desaparecieron con la llegada del Gobernador con licencia señalado por Estados Unidos como parte de la delincuencia organizada y las dos gobernadoras subsecuentes son simples operadoras: Rocha sigue gobernando Sinaloa”, afirmó.

Gárate Valenzuela señaló que la corrupción, la falta de fiscalización y la impunidad debilitan a las instituciones y generan condiciones para que los recursos públicos no sean utilizados de manera adecuada.

Consideró que contar con controles efectivos de transparencia, fiscalización y sanciones permitiría fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir delitos, además de recuperar la confianza de ciudadanos y empresarios.

La diputada puso como ejemplo la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, al considerar que contaba con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que resultaban útiles para atender a la población afectada por fenómenos naturales.

En ese sentido, informó que presentó una propuesta para crear un fondo equivalente al 0.03 por ciento del presupuesto anual, contemplado dentro de la iniciativa de Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con la propuesta, el fondo estaría destinado a personas afectadas por desplazamiento, pérdida de empleo, fenómenos naturales o violencia, y podría activarse mediante una declaratoria oficial del Poder Ejecutivo, previa evaluación técnica de un comité de daños.

Gárate Valenzuela sostuvo que fortalecer los mecanismos anticorrupción también permitiría garantizar que los recursos destinados a seguridad lleguen a policías, infraestructura, tecnología y programas de prevención.

La legisladora llamó a los distintos sectores de Sinaloa a participar en la construcción de acuerdos para atender la crisis de seguridad que enfrenta el Estado.