Urge regidora al Gobierno de Culiacán a reasignar presupuesto para colectivos de búsqueda

CULIACÁN._ Tras el hallazgo de 11 cuerpos en siete fosas clandestinas en el ejido Mezquitillo, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, la regidora Erika Sánchez Martínez propuso al Gobierno municipal asignar presupuesto a colectivos de búsqueda y binomios caninos.

En sesión ordinaria de Cabildo, la edil del Partido Revolucionario Institucional señaló que dentro de las facultades del Gobierno municipal no contempla otorgar presupuesto a este rubro, sin embargo, deben asumirlo como parte de su responsabilidad en medio de la crisis de seguridad.

Advirtió que de acuerdo a datos, el 75 por ciento de las víctimas de desaparición en Culiacán son los jóvenes entre 14 y 34 años de edad.

“El horror desafortunadamente ha crecido, apenas ayer se encontraron un cementerio clandestino, unas fosas clandestinas, y no estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de Culiacán, estamos hablando de Costa Rica. Once cuerpos fueron encontrados y no fue un hallazgo, como también sucedió en Jalisco, que hayan realizado las autoridades, no fue un hallazgo del Estado, fue un hallazgo de las madres buscadoras”, dijo.

“¿Cuántos más tienen que desaparecer para que podamos tener una estrategia que pueda ser eficaz? Urge que desde el Cabildo surjan políticas públicas para apoyar a familias víctimas de este delito. Que tengamos la voluntad política para reasignar presupuesto que apoya a estos colectivos o binomios caninos entendiendo que las facultades del municipio no son esas, pero a casi ocho meses la salida más fácil ha sido esa ‘qué está sucediendo no es competencia del Ayuntamiento’, pero claro que lo es, son nuestros jóvenes es nuestra responsabilidad actuar, desde aquí debemos hacer nuestro el dolor de todas esas familias y accionarnos”.

Asimismo, Sánchez Martínez pidió que las páginas del Ayuntamiento de Culiacán, así como las cuentas de redes sociales de trabajadores de todas las dependencias, sean utilizadas como un medio para compartir fichas de búsquedas de personas desaparecidas.

“En segundo término, lo quiero dejar como una alternativa muy puntual, que las redes sociales de este Ayuntamiento y de los miles de trabajadores, cuentas institucionales de todas las dependencias, ayuden a activarse poniendo las fichas de búsqueda de todas estas personas”, comentó.

“Todos sabemos que si nos sumamos todos y se suman tantos culichis a este tipo de búsqueda, por qué no nosotros como Gobierno. Debemos hacerlo, hay que sumarnos y ser solidarios con todas estas familias, es lo mínimo que podemos hacer hagamos nuestra parte”.