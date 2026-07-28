Urge solución para productores agrícolas de Sinaloa, señala Irma Moreno

Los productores agrícolas de Sinaloa necesitan una respuesta pronta por parte de las autoridades, luego de las manifestaciones realizadas en Culiacán, afirmó la Diputada local por el PRI Irma Moreno Ovalles.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan de manera urgente las demandas del sector agrícola.

Moreno Ovalles señaló que, a pesar de las altas temperaturas, los productores continúan manifestándose para exigir una respuesta oportuna a su situación.

Explicó que solicitan el pago de los apoyos comprometidos por el Gobierno federal, así como una prórroga para el registro, debido a que el periodo de cosecha se extendió.

Destacó que la falta de respuestas por parte de las autoridades refleja una actitud de insensibilidad hacia el sector, el cual enfrenta una difícil situación económica derivada del incumplimiento en la entrega de los apoyos.

“Aún así tienen, que estarse manifestando por este gobierno que tenemos de morena, es insensible e indolente a las necesidades básicas de nuestro País y sobre todo darle respuesta a nuestros productores”, señaló.

La Legisladora afirmó que tanto el Gobierno estatal como el federal han enfocado recursos en proyectos que, desde su perspectiva, no representan un beneficio real para la población.

Consideró que ese presupuesto debería destinarse a atender necesidades prioritarias, como la crisis que enfrenta el sector agrícola.

Además, hizo un llamado a las autoridades para escuchar las demandas de los productores y dar solución a sus peticiones. Desde el PRI, subrayó que es indispensable brindar atención inmediata a este sector, por la importancia que tiene para la economía de Sinaloa.