$!Urge transformar los espacios públicos en áreas vivas, dice especialista

CULIACÁN._ Es urgente que la comunidad impulse la transformación de espacios públicos en áreas vivas, inclusivas e inspiradoras, señaló Bárbara Apodaca Cabanillas, directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, durante la Expo Parques 2025. Durante su conferencia de este sábadok “Parques para un Culiacán verde y sostenible”, la arquitecta destacó el poder transformador de la naturaleza y el uso simbólico de las semillas para impulsar la conciencia comunitaria.

En ese sentido, subrayó que las pequeñas acciones pueden detonar grandes cambios. “Un susurro de viento mueve la semilla y en su viaje silencioso nace un bosque entero. Imagínense el poder que tiene una cosa tan pequeña para crear los bosques que hoy conocemos en nuestro planeta”, recalcó. Durante la conferencia se compartió que la manifestación más cercana y sensible del cambio climático es el calor extremo, el cual se presenta en forma de olas de calor que son días consecutivos rompiendo récords de altas temperaturas. El impacto de estas temperaturas afecta la salud, la economía y el medio ambiente y puede causar golpes de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales; además, en el medio ambiente se genera el fenómeno de islas de calor que generan pérdidas o migración de especies, e incrementan los incendios e inundaciones.

Como dato revelador de Culiacán, Apodaca Cabanillas mencionó que, en mediciones realizadas, la diferencia de temperatura entre una zona densa de vegetación y una calle normal de la ciudad con asfalto y edificios fue de 8 grados centígrados. Además, el calor extremo tiene repercusiones económicas, pues disminuye la productividad, especialmente en trabajos realizados al exterior, como la construcción y la agricultura. “La forma en la que el cambio climático se manifiesta de manera mucho más cercana y sensible a nosotros es el calor extremo y el calor extremo no es más que días en donde rompemos los récords extremos de temperaturas altas”, dijo. Ante este panorama, la arquitecta enfatizó que las áreas verdes son una solución fundamental, ya que actúan como “aires acondicionados naturales”. El evento también se enfocó en las historias de éxito que demuestran el poder de la organización y el compromiso comunitario. Además, la esencia del encuentro subrayó que cuando la comunidad se activa, el parque se convierte en un motor de cambio para toda la colonia.