Desde el Congreso del Estado, el Diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez, urgió a las autoridades de la entidad y la Federación, a impulsar e incentivar la producción del maíz amarillo en Sinaloa.

El morenista, también productor agrícola, señaló que en años anteriores existían programas que promovían la siembra del maíz amarillo, pero se abandonaron para enfocar esfuerzos en el maíz blanco, y ahora hay una sobrecarga del campo sinaloense en este grano.

Comentó esto derivado del anuncio del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca de la inauguración del distrito de riego de la presa Picachos, que beneficiará al sur de Sinaloa.

“Queremos que se impulse la siembra del maíz amarillo, porque esa zona (sur) hasta hoy no ha tenido riego y nosotros estamos buscando que se generen condiciones, no para para sembrar maíz blanco, sino maíz amarillo, que es rentable y que podría ser un programa de sustitución de importaciones de maíz amarillo y no sobrecargar el maíz blanco en las zonas que históricamente se ha cultivado”, manifestó.

“Es un tema que hay que platicar con Julio Berdegué, también, porque hubo un programa en el pasado, que se apoyaba a una cantidad por hectárea, porque es sabido que el maíz amarillo te da, más o menos una tonelada abajo del maíz blanco. Nosotros necesitamos impulsar programas de sustitución de importaciones, particularmente del maíz amarillo, que somos deficitarios, somo superavitarios en maíz blanco”, indicó Serapio Vargas.

Subrayó que estos apoyos no solo se limitan a estímulos económicos, sino que pueden traducirse en apoyo de fertilizantes o semillas, mismos que ya se han implementado para otras siembras.

Por otro lado, advirtió que el fomento de la producción de este grano tampoco debe ser algo propio de un sexenio presidencial o gubernamental, ya que corre el riesgo de ser abandonado nuevamente.

“No solamente se trata de buenas intenciones, se trata de programas, pero no solamente se trata de dinero, hay muchas formas de apoyar e impulsar a los productores”, puntualizó Serapio Vargas.