“Urgen cambios al interior de la Fiscalía, eso es también prioritario para sanear a la Fiscalía, porque está precedida la Fiscalía de una gran corrupción, y lo que urgen también es que se generen cambios al interior de la Fiscalía. No podríamos asociar que ahora Dámaso (Castro Saavedra) sea ratificado como Vicefiscal General.

Aunque la Fiscalía General de la República desestimó esa versión, Castro Saavedra en su comparecencia como aspirante a Fiscal de Sinaloa, afirmó que no hubo negligencias de la FGE, ya que trabajaron con la versión que dio un testigo presencial.

“Debe estar removido del cargo, esto es para que sea una señal de que efectivamente la Fiscal va a realizar los cambios necesarios que se requieren al interior de la Fiscalía”, dijo Julio Sergio Alvarado Andrade, de la Alianza Mexicana de Abogados.

Afirmó que la dependencia tiene un rezago cercano al 90 por ciento en la resolución de las carpetas de investigación, mismo que tendrá que ser un asunto prioritario para Claudia Zulema Sánchez.

Alvarado Andrade apuntó que otro de los retos que deberá afrontar en su gestión, es recobrar la confianza de la ciudadanía.

Julio Alfonso Castro López, de la Federación de Colegios de Abogados, refirió que entre las deficiencias actuales de la institución están las condiciones en que opera, sobre todo en sus instalaciones.

Aunado a eso, aseguró que existe una insuficiencia de personal para resolver todos los casos que reciben, y advirtió que esto puede agravarse, ya que hay un proceso para jubilación de personal.

“Es una cuestión muy preocupante el capital humano de las fiscalías, ¿por qué? Porque hay una carencia de agentes del Ministerio Público grave en el estado, porque hay un proceso de jubilación de agentes del Ministerio Público. Se van a ir en diciembre alrededor de 60 agentes del Ministerio Público. Si ahorita hacen falta agentes, ¿de dónde van a sacar el personal humano para abatir ese rezago que tenemos?”, manifestó.

“Donde están las sedes de las unidades del Ministerio Público. No es posible que una víctima de delito, que una facilitadora no tenga un espacio digno para poder comentar asuntos muy graves, como en el caso de la violación. No hay espacios adecuados para que una víctima de violación pueda comentar el rumbo del suceso”, criticó Castro López.

En ese sentido, cuestionó la manera en que se administra y distribuye el presupuesto anual de la Fiscalía, que en este año asciende a los 983 millones de pesos.