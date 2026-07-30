Urgen Economistas declaratoria de emergencia económica para rescatar a Sinaloa ante ‘crisis más severa de su historia’

El Colegio de Economistas de Sinaloa hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para reconocer formalmente la crisis económica más severa que enfrenta la entidad en su historia reciente y decretar una emergencia económica.

A través de un manifiesto, el organismo sostuvo que la situación ya no puede considerarse una desaceleración temporal, sino un proceso de deterioro estructural agravado por la inseguridad, la caída de la inversión y la falta de acciones para reactivar la economía.

“Todos los datos oficiales, desmienten cualquier narrativa de normalidad. Callar, hoy es complicidad. Minimizar la situación, es ser irresponsable”, señala.

El Colegio expuso que, con base en cifras oficiales, entre abril de 2024 y abril de 2026 Sinaloa perdió 27 mil 349 empleos formales y 4 mil 704 registros patronales.

Además, cerca de 59 mil 714 personas salieron del mercado laboral y alrededor de 84 mil habitantes abandonaron el estado durante ese periodo.

También estimó el cierre de aproximadamente 2 mil 500 negocios en Culiacán y mil más en el sur de la entidad.

Los economistas señalaron que este escenario responde a tres factores: el impacto de la violencia sobre la actividad económica, las debilidades estructurales que ya arrastraba el estado y la falta de decisiones gubernamentales derivada de la crisis política que vive Sinaloa.

“Ningún indicador económico puede leerse al margen de esta tragedia en el ámbito de la seguridad pública”, apuntó.

En el manifiesto también afirmaron que la entidad enfrenta una “ausencia de autoridad gubernamental” y que la respuesta institucional ha sido negar la magnitud del problema, lo que ha profundizado la parálisis económica.

“En términos reales, existe ausencia de autoridad gubernamental en Sinaloa, toda la sociedad está pagando un costo enorme por esta situación. Lo único que se hace es negar la existencia de una severa crisis”.

Como parte de sus propuestas, el Colegio planteó ocho acciones urgentes, entre ellas declarar la emergencia económica estatal, reforzar la seguridad en corredores comerciales y logísticos, rescatar a las micro y pequeñas empresas mediante apoyos fiscales y créditos, impulsar un programa emergente de empleo y obra pública, proteger el ciclo agrícola, facilitar la inversión, gestionar un fondo extraordinario de recursos federales e instalar un observatorio ciudadano que dé seguimiento mensual a los indicadores económicos.

Además, exhortó a los tres órdenes de gobierno a reconocer la gravedad de la situación y actuar de manera inmediata para evitar que continúe la pérdida de empleos, el cierre de empresas y la salida de familias sinaloenses de la entidad.

“Nuestra entidad se encuentra en estado de emergencia económica que requiere acciones de fondo. Exige la participación de todos, porque nadie, absolutamente nadie, está al margen del peligroso deterioro que ya afecta a la economía, a las empresas y a miles de familias sinaloenses”, sentenció.