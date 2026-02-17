$!Urgen empresarios a dignificar condiciones de cuerpos de seguridad

CULIACÁN._ “No puede haber tranquilidad duradera si quienes la sostienen trabajan con carencias”, fue el llamado urgente del Consejo Sinaloense de Empresarios para reclamar que se deben dignificar las condiciones de trabajo de los cuerpos policiacos y de seguridad. En el marco del evento de reconocimientos a elementos de las instituciones de seguridad, emergencias y fuerzas armadas, el presidente del organismo empresarial, Luis Osuna Vidaurri, lanzó un fuerte llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que se concrete invertir verdaderamente en quienes son la primera línea de defensa en la actual crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa.

“No puede haber paz sólida si quienes la defienden no cuentan con el respaldo pleno del Estado y de la sociedad”, expresó al señalar los 525 días de crisis de seguridad en el estado. “Hoy no solo venimos a agradecer. Venimos también a reconocer públicamente algo que toda la sociedad sabe: el valor personal de nuestros elementos supera, muchas veces, los recursos con los que cuentan. Su compromiso es evidente que es más grande que sus herramientas. Su vocación es más fuerte que sus condiciones. Y eso, como sociedad, no puede dejarnos tranquilos. Necesitamos ayudarlos más. Su vida y la nuestra está de por medio. Debemos dignificar sus condiciones de trabajo”.

El evento de reconocimientos a elementos de las instituciones de seguridad, emergencias y fuerzas armadas se llevó a cabo el martes en Culiacán. ( )

Honrar de verdad a los cuerpos de seguridad, agregó, significa respaldar, equipar y dotar de los recursos necesarios. “Significa determinación económica y política para que ellos estén con todo lo indispensable. Significa proteger a quienes nos protegen. Significa sueldos dignos. Significa prestaciones justas. Créditos para sus viviendas, seguros suficientes de vida y esquemas atractivos de compensación y pensiones. Significa uniformes adecuados, equipo suficiente, capacitación permanente y condiciones de trabajo seguras. Significa presupuestos que les permitan enfrentar la realidad que enfrentan todos los días”, dijo. “Hoy, desde el Consejo Sinaloense de Empresarios, desde la sociedad organizada, y de toda la ciudadanía que quiere y anhela volver pronto a vivir en paz, hacemos un reconocimiento, pero también un llamado claro, respetuoso y firme a las autoridades de todos los niveles: Invertir en quienes cuidan la vida de los sinaloenses no es un gasto, es una prioridad ética, es una obligación institucional. Y es, además, la base indispensable para construir la seguridad que todos anhelamos”.