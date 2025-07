Habitantes de La Higuera de la sindicatura de El Salado denunciaron la falta de agua potable en la comunidad, problema que, aseguran, persiste desde hace más de 40 años.

El comisario Marcelino Meza señaló que actualmente reciben dos pipas con agua por semana, lo cual considera insuficiente para abastecer a cerca de 200 personas.

En ese sentido, urgió al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil a atender la problemática en la comunidad.

“Son 45 años de batalla de agua, que no hay agua. Cuando había las norias cargaban en baldes, hace años y no es problema de ahorita.

“Ahorita me están mandando dos pipas por semana (...) No es suficiente. Una familia que tenga cinco habitantes que les demos 2 mil litros no les alcanza para los ocho días. Hay que lavar, hay que echarle al baño, hay que hacer muchas cosas. Por esa situación está muy feo en el rancho”, destacó.

Como parte de la solución, solicitaron a las autoridades municipales la construcción de un pozo que garantice el abasto permanente de agua para la comunidad.

“Yo lo invito que vaya para el rancho al señor Presidente Juan de Dios, lo invito a que vaya para el rancho, que vea la problemática que hay ahí”, dijo.

También denunciaron que las recientes lluvias han afectado el estado de los caminos, generando baches y cortes en las vialidades.

Por ello, pidieron el apoyo de maquinaria para limpiar callejones, retirar basura y rehabilitar los accesos.

“Necesitamos también del apoyo de las máquinas para los callejones, limpiar todo el terreno, la basura, todo lo que hay. Es un problema el que tenemos, es un problemón”.