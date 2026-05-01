$!Urgen organizaciones civiles indagar a fondo acusaciones contra Rocha y funcionarios

Organizaciones civiles y ciudadanos demandaron que se investiguen a fondo y con total transparencia las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el Senador Enrique Inzunza Cazarez y otros funcionarios, pues el caso refleja debilidades en los mecanismos de control y rendición de cuentas en Sinaloa.
A través de un posicionamiento, colectivos como Iniciativa Sinaloa, Coparmex y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción advirtieron que la situación vuelve a poner sobre la mesa problemas estructurales que han sido señalados de forma reiterada.
Indicaron que, en escenarios como el de la entidad, la corrupción no solo implica faltas administrativas, sino que puede facilitar la operación de grupos delictivos.
”Se compromete gravemente la integridad de las instituciones públicas, se distorsiona el ejercicio del poder y se vulneran de manera directa los derechos fundamentales de la población”, señalaron refiriéndose a posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado.
Expusieron que este tipo de señalamientos impactan directamente en la confianza de la población y en la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia, al tiempo que alimenta la impunidad y la violencia.
Si bien reconocieron que toda persona debe gozar de presunción de inocencia, subrayaron que este principio no debe servir como pretexto para la falta de acción o la opacidad por parte de las autoridades.
En ese sentido, insistieron en que se requieren investigaciones serias y sin interferencias.
”La gravedad de los señalamientos exige respuestas firmes, investigaciones exhaustivas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas”, indicaron.
Recalcaron que no debe haber retrasos ni criterios políticos en la actuación institucional.
“La justicia no debe depender de jurisdicciones externas; México requiere instituciones capaces de actuar con autonomía, rigor técnico y voluntad política”.
Señalaron que este caso evidencia la necesidad de fortalecer los contrapesos y los sistemas de fiscalización, así como de implementar medidas que impidan que las instituciones públicas sean vulneradas por intereses ilícitos.
El documento fue firmado por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, Coparmex, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Red Empresarial y Ciudadana de Sinaloa (RECIAS), Observatorio Ciudadano de Mazatlán, No Te Metas con Nuestras Hijas, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa y Tacuichamona: pasión, folclore y tributo, además de ciudadanas y ciudadanos.