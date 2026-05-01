$!Urgen organizaciones civiles indagar a fondo acusaciones contra Rocha y funcionarios

Organizaciones civiles y ciudadanos demandaron que se investiguen a fondo y con total transparencia las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el Senador Enrique Inzunza Cazarez y otros funcionarios, pues el caso refleja debilidades en los mecanismos de control y rendición de cuentas en Sinaloa.

A través de un posicionamiento, colectivos como Iniciativa Sinaloa, Coparmex y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción advirtieron que la situación vuelve a poner sobre la mesa problemas estructurales que han sido señalados de forma reiterada.

Indicaron que, en escenarios como el de la entidad, la corrupción no solo implica faltas administrativas, sino que puede facilitar la operación de grupos delictivos.

”Se compromete gravemente la integridad de las instituciones públicas, se distorsiona el ejercicio del poder y se vulneran de manera directa los derechos fundamentales de la población”, señalaron refiriéndose a posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado.