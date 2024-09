“Me fui caminando y miré unos sillones atravesados, yo pensé que había sido la plebada y no (...) y a la vuelta viven unos amigos vecinos de la colonia y ya me dijeron ‘hemos hablado y fuimos a no sé dónde y nadie nos hace caso y tuvimos que poner los sillones para que en la noche no cayera ningún carro’”, cuenta Laura, vecina del lugar.

Indicó que la calle en esas circunstancias es un peligro para peatones y vehículos que transiten por el sitio porque al lado hay una fracción lateral que en la hay monte.

“Ya han pegado tres lluviesitas buenas y ya está deslavado (...) está feo eso, aparte de que es un pedazo que agarra monte, pobre fraccionamiento”.