Uso obligatorio del cubrebocas seguirá en la UAS hasta que lo dicte Salud, dice Rector

Ante todavía la presencia de casos activos de contagio Covid en la entidad, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, señaló que los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas se mantienen dentro de la universidad hasta que lo dicte Salud, no un político.

“Sigámonos cuidando, ese es el llamado que hacemos como Universidad Autónoma de Sinaloa, porque así lo marcan los expertos en salud, no los expertos en política y en una emergencia sanitaria lo que manda es lo que dicte salud, no lo que dicte un político, por eso nosotros nos vamos a seguir cuidando, porque los epidemiólogos dicen que mientras haya un caso activo, esto puede prender, y mientras haya un caso activo puede aparecer una nueva variante y regresamos otra vez a empezar de nuevo”, comentó.

El Rector de la UAS señaló que en diferentes partes del mundo existen actualmente rebrotes de contagios y que esto es algo que cuando sucede en otros Países, después llega a pasar en México, como se ha visto en ocasiones anteriores.

“Porque a veces se echan campanas al vuelo de que esto ya se terminó y no es cierto, esto no se ha terminado hay casos activos, recuerden que cuando algo está ocurriendo en otro País, tarde que temprano va a llegar, yo por eso lo he dicho, mientras haya un caso activo la Universidad seguirá exigiendo los protocolos sanitarios, seguiremos exigiendo el uso de cubrebocas”, dijo.

“Porque lo que está pasando ahorita en esos Países, nos va a pasar dentro de un mes, tengan la plena seguridad y el relajarnos, y el confiarnos de que esto ya se terminó sería muy, pero muy peligroso, hasta que no se erradique la pandemia a nivel mundial podemos echar las campanas al vuelo”.

Es por ello que el líder de la casa rosalina hizo un llamado a los directores de las unidades académicas y los comités de salud de las escuelas para que se mantengan los mismos protocolos sanitarios que se instauraron desde el año 2020.

“Por eso el llamado es a que si a alguien le hace falta una vacuna, pongásela, si alguien no tiene ninguna vaya y exija que le pongan la vacuna... si algunos gobiernos quitan el uso de cubrebocas, en la Universidad lo vamos a seguir manteniendo mientras existan casos de Covid, si ya tuvimos dos años de cubrebocas, que nos cuesta tenerlo, es más hasta ya nos acostumbramos”, señaló.

Por parte del Gobierno estatal existe la propuesta de eliminar el uso obligatorio de cubrebocas, aunque el Gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que plantearía esto a la Federación, sería sería cuando el Semáforo Epidemiológico esté en color verde.