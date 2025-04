$!‘¿Ustedes se sienten en zona de conflicto? Aquí estamos en la lumbre’

En cambio, la entrada a la comunidad siguiente es velada por un cartelón con fondo negro con un sombrero blanco, insignia de una facción del crimen organizado.

“Aquí, como en otras partes, no quieren a los de Gobierno, y más los que están allegados al Rocha... A mí me da miedo, yo no sé por qué mandaron a traer hasta los niños del kínder”, dice Julia, quien observa desde lejos el evento.