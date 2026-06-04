$!Usuarios buscan solución a altos cobros de luz en mesa de la CFE instalada en Culiacán

Con recibos que pasaron de 3 mil a más de 10 mil pesos y casos de usuarios que denuncian el retiro de medidores sin explicación clara, decenas de ciudadanos acudieron este jueves a la mesa de atención de la Comisión Federal de Electricidad instalada en el Ayuntamiento de Culiacán. Desde antes de las 9:00 horas, más de 50 personas esperaban ser atendidas por personal de la paraestatal en el patio del Palacio Municipal, luego de las protestas registradas en semanas recientes por los altos cobros de energía eléctrica. Entre ellas se encontraba María Luisa, vecina de la Colonia Loma de Rodriguera, quien relató que su recibo más reciente llegó por 10 mil 800 pesos, cuando habitualmente pagaba entre 2 mil 800 y 3 mil pesos.

Explicó que durante meses estuvo realizando abonos para cubrir adeudos acumulados por recibos de 5 mil y 6 mil pesos, incluso recurriendo a un préstamo para liquidar su cuenta. Sin embargo, aseguró que tras quedar al corriente volvió a recibir un cobro superior a los 10 mil pesos. “Nada más vivimos mi esposo, mi hija y yo somos tres en la casa... acabo de poner un negocio de tortas, tengo tortas, pero creo que de eso no me puede haber aumentado tantísimo, o sea, y lo acabo de poner o sea, ya vengo pagando hace tres recibos anteriores”, expresó.

La usuaria señaló que anteriormente había acudido a oficinas de la CFE sin obtener una solución, aunque dijo mantener la esperanza de que esta vez las autoridades revisen su caso. “Pues que realmente nos apoye a todas las personas que nos ha venido mucho el consumo, porque aparte estamos en una situación donde no tenemos trabajos, o sea, está muy difícil la situación y este y pues realmente que nos ayuden a que nos bajen, no sé, pues que los precios”. Una de las asistentes fue Claudia Elizabeth, del negocio Piggy Back en Campo El Diez, quien denunció que su recibo más reciente de energía eléctrica llegó por 17 mil 401 pesos.

Relató que anteriormente recibió cobros de 12 mil, 8 mil, 4 mil 500 y 7 mil 400 pesos, situación que la llevó a presentar un reporte ante la CFE. Según explicó, personal de la paraestatal le informó que el incremento estaba relacionado con una “reestructuración” aplicada en zonas consideradas de alto riesgo. “Me dijeron que en una zona de alto riesgo, que habían estado haciendo una restricción de todo el mes de octubre”, comentó. La usuaria señaló que en su vivienda habitan únicamente ella y su madre. Aunque cuenta con cuatro minisplits instalados en distintos cuartos, aseguró que no permanecen encendidos al mismo tiempo. “Yo pienso que a eso se avalan ellos, que tengo cuatro minisplits en la casa”, expresó. Al ser cuestionada sobre si había registrado algún aumento en su consumo eléctrico, rechazó esa posibilidad y atribuyó los cobros a una decisión de la paraestatal.