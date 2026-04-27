Utiliza la Japac a cuentacuentos para promover en Culiacán el cuidado del agua desde la niñez

Lo que comenzó como una actividad especial para conmemorar el Día Mundial del Agua se ha transformado en una de las herramientas educativas más exitosas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para el cuidado del agua.

A través de la narrativa y el juego, la paramunicipal busca sembrar conciencia ambiental en las nuevas generaciones mediante su estrategia de cuentacuentos.

Esta iniciativa, diseñada por las promotoras de Cultura del Agua, tiene como objetivo crear experiencias significativas que conecten emocionalmente a niños y adultos con la importancia de preservar el recurso hídrico.

Historias originales como “Plopy y la Gran Misión del Agua”, “Las Gotas de Lluvia” y “Cuando el hielo se derrite” se han vuelto las preferidas de los más pequeños.

En estas funciones, personajes entrañables como Plopy, Regazón y diversas personificaciones de la naturaleza transmiten valores y hábitos de consumo responsable de una manera didáctica y divertida.

Un factor clave en el éxito de estos programas es que Japac destaca a nivel nacional por contar con personal certificado en Cultura del Agua, lo que posiciona a la junta como una de las pocas en el país con la capacidad de desarrollar estrategias de innovación educativa de alto impacto.

La paramunicipal mantiene un compromiso permanente con la sociedad, llevando programas especializados a todos los niveles educativos y sectores de la población bajo un enfoque de calidad profesional.

Para las instituciones educativas, empresas o comunidades interesadas en recibir estas dinámicas que incluyen también la Feria del Agua, el Teatrino, pláticas y talleres, Japac pone a disposición el correo electrónico cultura@japac.gob.mx para programar las visitas y fortalecer la cultura del agua en sus espacios.