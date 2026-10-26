Utiliza síndica procuradora de Culiacán sesión de Cabildo para lanzar discurso estigmatizante contra la prensa

La síndica procuradora de Culiacán, Itzel Aglaé Núñez Carrillo, utilizó la sesión ordinaria de Cabildo de este lunes para cuestionar el trabajo de los medios de comunicación, a los que acusó de publicar información para rellenar espacios o porque les pagaron, sin investigar previamente los hechos.

Las declaraciones ocurrieron durante una discusión con la regidora priista Erika Sánchez Martínez, luego de que Núñez Carrillo retomara una nota publicada por un medio de comunicación local sobre los señalamientos de la edil respecto a la falta de presupuesto del Ayuntamiento de Culiacán para indemnizar daños ocasionados por baches.

Durante su participación, la síndica procuradora sostuvo que la información era falsa, al asegurar que el Ayuntamiento sí cuenta con una partida presupuestal denominada indemnización por afectaciones a terceros, con un monto de un millón 240 mil pesos para el ejercicio fiscal 2026.

A partir de esa información, Núñez Carrillo extendió sus cuestionamientos al trabajo periodístico y llamó tanto a funcionarios como a representantes de los medios a investigar antes de emitir declaraciones o publicar información.

“Informarle a regidora, informarle al medio, a los medios, pero sobre todo a las y los ciudadanos de Culiacán, que sí existe una partida presupuestaria del ejercicio fiscal 2026 del H. Ayuntamiento de Culiacán catalogada como indemnización por afectaciones a terceros”, expresó.

Posteriormente, la funcionaria lanzó señalamientos contra las prácticas periodísticas al sugerir que algunas publicaciones se realizan sin sustento o por motivos económicos.

“Hay que informarnos, compañeras y compañeros. Hay que investigar, hay que pedir la información, hay que hacer bien la tarea. No se trata de hablar por hablar ni declarar por declarar, tampoco decir por decir ni subir una nota por rellenar o porque no las pagaron, hay que ser responsable”, manifestó.

La intervención ocurrió en el marco de la sesión de Cabildo en la que se presentó el segundo informe de labores de la actual administración municipal.

Aunque la síndica procuradora defendió la existencia de recursos para indemnizaciones por afectaciones a terceros, sus declaraciones también generalizaron acusaciones sobre el trabajo de los medios de comunicación, al insinuar que la publicación de información responde a pagos o a la necesidad de llenar espacios, sin presentar durante su intervención elementos que sustentaran esos señalamientos.