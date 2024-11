$!Utilizar la abogacía en beneficio de las causas sociales, plantea José Mario de la Garza

Entre las posibles causas de estas deficiencias en el sistema de justicia, señaló que los propios litigantes no suelen tomar los casos o sentirlo de manera cercana, sino que permanecen ajenos a los problemas de las personas procesadas.

“Si tú te fijas en México no se ha utilizado en el derecho las sentencias como un instrumento de cambio social, puede ser un cambio individual que tú digas ‘yo voy a ir a demandar porque me deben dinero’, no, pero como un cambio social. Entonces el abogado en México sale de la profesión le dan un título, le dan una cédula y está desconectado de la problemática social”, apuntó José Mario de la Garza.

“No hemos sabido entender que la abogacía tendría que ser la responsable de causar, en abierto o no, muchas cosas que no se hacen. El abogado litigante está desconectado de la realidad, por eso no alcanzan a resolver nada”.

Afirmó que estas falencias del sistema, únicamente repercuten en contra de los sectores y grupos más vulnerables, que generalmente son aquellos que no tienen la posibilidad de conseguir asesoría jurídica privada.

En ese sentido, indicó que al acudir con las defensorías públicas, no tienen la misma certeza en los casos, ya que estas instancias se encuentran saturadas de trabajo.