Dos días después de proponer reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, diputados presentaron iniciativas para modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas de Occidente, e Indígena de México.

El Diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, confirmó a Noroeste que las iniciativas fueron presentadas por las y los diputados de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Morena; Revolucionario Institucional, PRI; Acción Nacional, PAN; Movimiento Ciudadano; y del Trabajo, PT; así como los dos legisladores sin partido.

Al igual que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UAS, las diputadas y el Diputado del Partido Sinaloense, no respaldaron las propuestas para la UAdeO y la UAIM.

Detalló Luque Rojas que las iniciativas van en el mismo sentido que la de la UAS, contemplando que la rectoría y cargos directivos sean electos por voto de las comunidades universitarias; además que sean revisadas por la Auditoría Superior del Estado; y que los órganos de gobierno tengan paridad de género, y de composición entre estudiantes y cuerpo docente.

“Nosotros no queremos mandar mensajes cruzados, ni dar a entender de ninguna manera, nosotros lo hemos dicho, y lo reiteramos, no tenemos ninguna cuestión particular con la UAS”, dijo.

“Simplemente queremos que sean las comunidades universitarias en el marco de la autonomía y de las libertades que deben imperar en ella, quienes tengan, integren los órganos de Gobierno en paridad universitaria, es decir, mitad estudiantes, mitad docentes”.

Las iniciativas serían presentadas el miércoles 8 de marzo, según anunciaron las y los diputados un día antes, pero no fue así e incluso cancelaron la conferencia de prensa que darían para anunciar la presentación.

“Todavía faltaban personas por firmar; el grupo parlamentario del PRI pidieron que les diéramos tiempo de revisar los términos de la propuesta, querían ellos leerla bien”, detalló.

“Aún cuando ellos a través de la Diputada Deysi Ayala presentaron la iniciativa de reforma, nosotros la apoyamos más o menos en la misma lógica de la que presentamos para la UAS”.

Agregó que querían revisar a profundidad el contenido de la iniciativa.