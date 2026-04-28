$!Va Gobierno de Sinaloa por rehabilitación del estadio de Dorados con $24 millones

El Gobierno del Estado de Sinaloa lanzó una licitación pública para la rehabilitación del estadio de Dorados en Culiacán, con una inversión superior a 24 millones de pesos, en medio de un proceso de reactivación del inmueble.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, el proyecto contempla una inversión base de 24 millones 953 mil 617 pesos.

El fallo de la licitación está previsto para el 4 de junio y, de adjudicarse, los trabajos iniciarían el 11 de ese mes, con un plazo de ejecución de 27 días naturales.

La intervención se da en un contexto en el que el estadio ha permanecido sin actividad futbolística desde septiembre de 2024, cuando el club Dorados trasladó su sede a Tijuana.