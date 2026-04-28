$!Va Gobierno de Sinaloa por rehabilitación del estadio de Dorados con $24 millones

El Gobierno del Estado de Sinaloa lanzó una licitación pública para la rehabilitación del estadio de Dorados en Culiacán, con una inversión superior a 24 millones de pesos, en medio de un proceso de reactivación del inmueble.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, el proyecto contempla una inversión base de 24 millones 953 mil 617 pesos.
El fallo de la licitación está previsto para el 4 de junio y, de adjudicarse, los trabajos iniciarían el 11 de ese mes, con un plazo de ejecución de 27 días naturales.
La intervención se da en un contexto en el que el estadio ha permanecido sin actividad futbolística desde septiembre de 2024, cuando el club Dorados trasladó su sede a Tijuana.
Regreso del equipo en análisis
Este lunes, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que mantiene diálogo con el empresario Jorge Hank Inzunza para concretar el regreso de Dorados a Culiacán a partir de julio, de cara a la Liga de Expansión.
Señaló que el retorno del equipo dependerá, entre otros factores, de que el estadio cuente con las condiciones necesarias para recibir a la afición.
En paralelo, autoridades estatales han planteado que Mazatlán podría albergar un equipo de Segunda Premier vinculado a la misma organización, a la espera de la confirmación de la Federación Mexicana de Futbol.
Reapertura y uso del estadio
El Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil ha señalado que el inmueble se encuentra en condiciones estructurales favorables, aunque requiere mantenimiento tras el tiempo que ha estado cerrado.
En ese sentido, ya se han anunciado actividades para reactivar el recinto.
El 9 de mayo está previsto un concierto gratuito por el Día de las Madres, mientras que el 17 de mayo el estadio será sede de la inauguración del “Mundialito Culiacán 2026”, un torneo infantil con 48 equipos.
Dicho torneo se desarrollará durante una semana con formato tipo Copa del Mundo y partidos en distintas canchas del municipio, culminando con la final en el estadio de la UAS.