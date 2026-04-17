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Política

Va Imelda Castro por registro en Morena rumbo al 2027 solo si encuestas le favorecen, asegura

La Senadora condiciona su participación en el proceso interno rumbo para contener por un cargo popular rumbo al proceso electoral 2027 favoritismo en encuestas
Daniela Flores |
17/04/2026 11:56
17/04/2026 11:56

La Senadora por Morena Imelda Castro Castro adelantó que podría registrarse como aspirante a la coordinación estatal del partido en Sinaloa, paso previo a una candidatura rumbo a 2027, si las encuestas continúan favoreciéndola.

Aclaró que su decisión dependerá exclusivamente de su posicionamiento.

Precisó que buscaría la coordinación de los comités de defensa del movimiento, figura clave en el proceso interno del partido.

Subrayó que, en caso de no contar con respaldo en las mediciones, descartaría participar.

Castro Castro aseguró que, de ser así, permanecería en su cargo como Senadora.

Sobre una eventual solicitud de licencia, consideró que ese momento aún no llega para ella.

Reiteró que su prioridad actual es su trabajo legislativo y el contacto con la ciudadanía.

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