$!Va Mayra Hernández por la Alcaldía de Navolato, ahora de la mano de Rocha Moya

“Yo no declino a la presidencia municipal de Navolato, voy sola, y no me voy a otro partido como se ha dicho, saldré en las boletas, y confío en los ciudadanos navolatenses en su capacidad de elegir”, señaló Mayra Hernández Sáinz, la candidata a la presidencia municipal de Navolato por el partido Redes Sociales Progresistas.

Acompañada de su equipo de trabajo y candidatos a regidores y diputados locales, la candidata anunció que apoya el proyecto de Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena-PAS.