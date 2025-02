Va Roberto Bazúa por la presidencia de la AARC

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán formalizó el registro de la planilla verde “Unidos Cultivando el Futuro”, encabezada por Roberto Bazúa Campaña como aspirante a la presidencia del organismo para el periodo 2025-2028.

Hasta el momento es la única planilla registrada a un día del cierre de la convocatoria para la contienda, por lo que se prevé que sea candidato de unidad para encabezar la nueva administración del organismo.

El resto de la planilla está conformada por José María Parra Ortiz como vicepresidente; David Villarreal Gallardo como secretario; Horacio Campaña Acosta de tesorero; Alejandro Pascual Rincón Bustamante como primer vocal; Vicente Fonseca Paredes como segundo vocal; Carlos Bazúa como tercer vocal; Rodolfo Palazuelos Gaxiola de cuarto vocal; y Rosendo de Jesús Godoy Gutiérrez de quinto vocal.

Asimismo, se integran Hilda Flerida Castro Montoya como de primer comisario; Jorge Manuel Lugo Gaxiola de segundo comisario. En la Comisión de Honor y Justicia estarían Francisco Campaña Acosta, Guillermo Gastélum Bon Bustamante y Sergio Raúl Esquer Peiro.

Como Consejero a Caades se perfila Enrique Riveros Echavarría; y en la delegación a la Caades Rodrigo Montoya Sánchez, Jorge Luis Acosta y Jesús Arturo Paredes.

“Yo creo que ahorita el sector tiene que continuar en una unidad. Para mí, para la AARC, para el sector estar unidos todos en un mismo fin, en un mismo objetivo es bien importante. Número dos, se necesita la participación de todos, yo voy a representar al organismo, voy a ser presidente si Dios quiere, pero necesito del apoyo y la representación de todos”.

“En la planilla se incluyeron jóvenes que prometen mucho, que queremos que participen porque yo creo que tienen muy buenas ideas y el tiempo va pasando y la AARC tiene que renovarse con gente joven”, expresó Roberto Bazúa Campaña.

Reconoció como los principales desafíos para el futuro de la asociación temas como la sequía y la comercialización de los granos.

Sobre ello, consideró que de parte de la agrupación deben mantener una colaboración estrecha con los niveles de Gobierno para hallar las soluciones en beneficio de todo el gremio.

“Ayer lo que vi del Secretario de Agricultura [Julio Berdegué], con más o menos un precio base del maíz da un poco de aliento. Tenemos que seguir trabajando en conjunto con el Gobierno de una forma coordinada para lograr y tener la rentabilidad de nuestros agremiados y de los agricultores de la asociación.

En caso de no presentarse otra planilla en busca de la nueva administración, el 28 de febrero, cuando el actual presidente de la AARC, Enrique Riveros Echavarría, presente su informe de labores, se concretaría en automático el cambio de dirigencia.

El dirigente saliente manifestó que el hecho de que la planilla contendiente integre a actuales directivos de la asociación refleja la idea de trabajar con continuidad en favor de la agricultura.

“Creo que eso habla mucho de todo este trabajo de continuidad, que no es un año sí y otro no, o un periodo sí y otro no, sino que venimos trabajando con esto de perdida esos 20 y tantos años continuos”.