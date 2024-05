El Diputado local sin partido, Sergio Mario Arredondo Salas, presentó ante el Congreso de Sinaloa una iniciativa para reformar diversos artículos y fracciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Arredondo Salas señaló que estas propuestas buscan garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos de la institución, los cuales son de carácter público y, por tanto, de interés ciudadano.

“Es dejar asentado ese derecho que tienen los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos del mundo, a que se le rindan cuentas del manejo de los recursos públicos”.

“Va en ese sentido, generar un insumo legislativo para lo que, en algún momento, tengo total seguridad, sucederá: una nueva Ley Orgánica, que le permita a los universitarios expresarse, su opinión, su punto de vista sobre esa oportunidad, esa condición, esa gran circunstancia de autogobierno que tiene una universidad”, expresó el Diputado.

Entre las reformas que propuso Sergio Mario Arredondo, destacan actualizaciones al artículo 10, que define las facultades de la UAS para cumplir su fin educativo; al 23, sobre la integración y facultades del Consejo Universitario; al artículo 63 referente al proceso de elección de directores; o al 49, acerca de la formulación del proyecto de presupuesto.

Por otro lado, Arredondo Salas recriminó a las actuales autoridades universitarias que se han aferrado a la opacidad, a través de una interpretación de las leyes a su conveniencia.

“Lo que hemos encontrado en las autoridades universitarias, es una interpretación totalmente alejada de ello. Han hecho uso de todos los recursos que tiene la institución, en materia de abogados, para defender ante los jueces una interpretación que los lleve a no rendir cuentas a esta Legislatura, que es una asamblea popular”, cuestionó el Diputado Sergio Mario.

“Están muy equivocadas las autoridades universitarias si creen que engañan a la sociedad sinaloense. La sociedad sinaloense está indignada, con la universidad no, está indignada con ellos, con el encargado del Despacho de la universidad, con las autoridades universitarias que se han permitido un discurso absurdo sobre cómo están manejando los recursos públicos”, aseveró.

Subrayó que el intentar transparentar la manera en que la UAS realiza sus gastos, no significa que se vulnere su autonomía, pues al contrario solo refuerza a la casa de estudios.

Además, enfatizó en que la UAS, ni ningún ente público puede pertenecerle a algún grupo político que quiera aprovecharse de ella.

“Por el contrario, la rendición de cuentas siempre ha fortalecido a las instituciones. La autonomía de una universidad, como es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no puede ser vulnerada por rendir cuentas”, asentó el Legislador.

“La sociedad sinaloense no se va a permitir no defender a una institución de un grupo que se permite un discurso tan desfavorable a la rendición de cuentas, tan opaco, como es el que hoy desafortunadamente conduce y dirige a esa gran institución de los sinaloenses. La UAS no es de un grupo político, la UAS es de los sinaloenses y cuenta con los sinaloenses para ello”, concluyó.