Va Sesesp por equipamiento para reforzar videovigilancia del C4i en Sinaloa

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública lanzó una licitación pública nacional para adquirir equipamiento tecnológico destinado a fortalecer el sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, C4i, con la compra de 240 cámaras, servidores de almacenamiento, licencias de software con inteligencia artificial y equipo para monitoreo.

De acuerdo con la convocatoria SESESP 07/2026, el proyecto busca garantizar la continuidad operativa y disponibilidad del sistema de videovigilancia.

El equipamiento contempla 40 cámaras móviles con zoom óptico de 30 aumentos, 160 cámaras fijas para exteriores y otras 40 especializadas en lectura de placas vehiculares, además de equipos de comunicación para la transmisión de datos.

La adquisición también incluye tres servidores con capacidad de almacenamiento de 200 terabytes brutos cada uno, así como 240 licencias de software para administrar las cámaras y procesar información mediante herramientas de analítica avanzada.

Entre las funciones previstas en el software se encuentran la detección de personas y vehículos, el reconocimiento facial, la identificación de armas visibles y la búsqueda de personas por características físicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

Para las labores de vigilancia, se contempla la compra de 10 estaciones de trabajo y 20 pantallas de 43 pulgadas, distribuidas en 10 módulos móviles de videowall. También se incluye una póliza de 12 meses para reparar daños en fibra óptica en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

El documento establece un plazo de implementación de 120 días naturales a partir de la entrega del anticipo, además de garantías para los equipos y un año de mantenimiento del software y calibración de las herramientas de analítica.

La junta de aclaraciones está programada para el 16 de octubre a las 13:00 horas, mientras que la presentación y apertura de propuestas será el 23 de octubre, a la misma hora.