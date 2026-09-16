Va UNESA a Puebla por presunto implicado en homicidio de influencer César Gastélum

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo una orden de aprehensión contra Jesús Alberto “N”, detenido en Puebla y señalado por su probable participación en el homicidio del influencer César Gastélum, ocurrido en Culiacán.

La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones se trasladará este jueves a Puebla para realizar las diligencias relacionadas con la ejecución de la orden.

“Ya tenemos la orden de aprehensión. Estamos trabajando con la Fiscalía de Puebla y también con el centro penitenciario. Ya mañana se traslada personal de UNESA para hacer lo relacionado al tema de la ejecución de la orden de aprehensión”, declaró.

Sánchez Kondo explicó que la Fiscalía de Sinaloa también mantiene coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debido a que la audiencia inicial del imputado se realizará mediante medios tecnológicos.

La funcionaria señaló que en este caso ya existe una línea de investigación acreditada y que la carpeta de investigación fue judicializada.

Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto de 2026, mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

El ataque ocurrió afuera de un establecimiento de comida rápida. En la transmisión quedó registrado el momento en que dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron al influencer; posteriormente, uno de ellos le disparó con un arma de fuego y ambos huyeron del lugar.

Jesús Alberto “N” fue detenido posteriormente en Puebla y es señalado por la Fiscalía como probable participante en el homicidio.

Con la ejecución de la orden de aprehensión y los trámites correspondientes ante las autoridades de Puebla, la Fiscalía buscará concretar la presentación del imputado ante un juez de control de Sinaloa.