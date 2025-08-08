Va Vialidad y Transporte por retiro de polarizados y estéreos en camiones urbanos

La Dirección de Vialidad y Transporte del Gobierno de Sinaloa advirtió que buscarán el retiro de polarizados y estéreos al interior de los camiones que presten el servicio de transporte urbano.

El director de la dependencia, Marco Osuna Moreno, señaló que han revisado alrededor del 48 por ciento de las 600 unidades que ofrecen el servicio en Culiacán, a fin de evitar cortinas o polarizados que impidan la visibilidad de afuera hacia adentro y viceversa, tanto para camiones como taxis.

“Para que el usuario tenga la factibilidad de poder ver hacia afuera, y los que van en la parte posterior puedan ver hacia adentro para tener un margen y mayor seguridad, y retirar desde cortinas, polarizados y todo aquello que obstaculice la visibilidad”, señaló Osuna Moreno.

Por otro lado, detalló que el progreso es del 65 por ciento en la supervisión para retiro de estéreos, bocinas o luces que no son permitidas y que estén instaladas dentro de los autobuses.

“Que tengan música, pero que tengan música para los choferes; y obviamente que sea música que te distraiga, no que te altere, que te relaje. Entendemos que son jornadas largas de trabajo, pero la reglamentación es muy clara en los decibeles, es música ambiental para el chofer nada más, no para los demás pasajeros”, enfatizó.

“Hemos venido retirando estéreos, hemos retirado luces que no están permitidas en la parte frontal, que deberían ir en la parte posterior, hemos venido regularizando”.

Aseguró que todas las medidas son previamente difundidas entre concesionarios y trabajadores, para informarles la fecha de inicio de las sanciones.

Indicó que tras estas revisiones han sancionado a nueve unidades en Culiacán, ocho en Ahome y una en Mazatlán.