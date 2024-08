La vacuna contra el Covid-19 es aplicada en cualquier hospital público sin necesidad de registro, informó el director de Prevención y Promoción de la Salud en Sinaloa, Gerardo Kenny Inzunza Leyva.

El funcionario especificó que la población puede acudir a vacunarse a los hospitales del IMSS Bienestar, como el Hospital General de Culiacán, tanto el nuevo como el anterior, el Centro de Salud Urbano de Culiacán, a las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado o el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

“También tenemos las campañas de vacunación casa por casa, esas además de aplicar la vacuna de la Cartilla Nacional de Salud, están aplicando de Covid también”.

El biológico Abdala es aplicada de igual forma a menores de edad y adultos, aunque en dosis distintas; las personas menores de 18 años de edad deben acudir con un mayor que les acompañe, indicó.

Asimismo, dijo que para vacunarse la ciudadanía debe llevar su credencial y copia de la Clave Única de Registro de Población.

A nivel estatal, la Secretaría de Salud de Sinaloa aplicó entre noviembre de 2024 y junio de 2024 al menos 496 mil 800 vacunas en una campaña especial, dijo.

Por otra parte, puntualizó que para vacunarse no es necesario que haya un cuidado previo o posterior, como la abstinencia del consumo de marisco o café.

“Ya no la estamos aplicando, al principio era para saber si alguna persona podía tener una reacción alérgica porque esos alimentos eran los principales alimentos que producen alergias en la mayoría de las personas. Entonces para no confundir algún efecto o estar bien pendiente de la vacuna se aconsejaba que no se consumieran de forma inmediata”.

Anteriormente, Inzunza Leyva señaló que de 28 casos activos en Sinaloa había 16 personas hospitalizadas, la mayoría adultos mayores con comorbilidades, que no habían sido vacunados.

Asimismo, el Secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo informó que en la entidad al menos un 3 por ciento de la población objetivo no había recibido nunca una dosis de vacunación contra el coronavirus.