Valora Jesús Madueña Molina reelección como Rector de la UAS

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, dijo que valora la decisión de buscar la reelección en su cargo para el periodo 2025-2029.

Por primera vez desde 2005, la UAS someterá la elección de sus autoridades a través del voto libre, directo y universal de su comunidad universitaria. La última persona elegida de esa manera fue Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien abolió dicho mecanismo de votación al llegar a la Rectoría, y limitó esa facultad al Consejo Universitario.

Madueña Molina admitió que como universitario aspira a encabezar la casa de estudios, sin embargo, insistió en que aún no es momento.

“Falta un mes para ese tema, lo vamos a valorar en estos días y ya si el equipo toma la decisión, se tiene que comentar con los compañeros, con los directores los vicerrectores y eso ya va a depender de cómo se vea, ahorita no es momento todavía, falta un mes para ese proceso.

“Si me preguntan pues claro que uno tiene, desde que es universitario, la máxima aspiración que tiene uno ser Rector, por supuesto, pero como te digo, no es una decisión que vaya a tomar yo solo, ya serán los compañeros de la universidad, del Consejo, consultarlo con todos ellos para no dar un paso en falso y eso ya lo veríamos y yo les comentaría a finales de febrero, cuando ya sea el plazo, ya les podría decir si vamos o no vamos”, respondió el Rector de la UAS.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la UAS, reformada en septiembre del 2024 por el Congreso de Sinaloa, en caso de intentar reelegirse, la persona titular de la Rectoría deberá formalizar sus intenciones ante la Comisión de Elecciones y Consultas, nuevo órgano encargado de organizar las elecciones en la UAS.

“Antes del 15 de marzo tiene que solicitarse la reelección, en el caso de la reelección tiene que ser en marzo”, comentó Madueña.

Las declaraciones del Rector se dieron al salir de una audiencia en la que consiguió librar 11 acusaciones por presuntos actos de corrupción, que sumaban más de 500 millones de pesos, sin pagar.

El pasado 21 de enero, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, aseguró que, al no haber sentencia condenatoria sobre el Rector, “tiene derecho” a buscar la reelección.

Respecto a esto, Jesús Madueña declaró que al frente de la UAS debe priorizarse la coordinación con otras autoridades del Estado.

“Uno siempre tiene que buscar los consensos, y si algo hay es que tiene que trabajar uno de manera coordinada con las autoridades para poder sacar adelante el tema de la universidad, y eso ya lo veremos, como te digo, ahorita todavía no, no es momento todavía”, dijo.