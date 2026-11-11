Valora SSPE habilitar primer reclusorio femenil de Sinaloa en penal de Aguaruto

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa analiza habilitar el primer reclusorio femenil de la entidad en el penal de Aguaruto, en Culiacán, informó el titular de la dependencia, Sinuhé Téllez López.

Este proyecto se sustentaría en la remodelación de una parte de sus instalaciones.

El funcionario explicó que la propuesta busca aprovechar la infraestructura del actual centro penitenciario, debido a que Sinaloa no cuenta con un penal exclusivo para mujeres.

“Tenemos contemplado hacer el penal femenil, no hay un penal femenil en el estado”, expresó.

Téllez López aclaró que otra parte de las instalaciones continúen funcionando para población masculina.

-¿Que sea exclusivo para las mujeres el penal de Aguaruto?

“Todavía no sabemos, porque es un penal grande que tiene mucha capacidad, entonces puede ser que esté combinado una exclusiva para personal femenino y otro para personal masculino”, explicó.

La propuesta se conoce mientras el Gobierno federal proyecta construir un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en Sinaloa, cuya edificación podría comenzar en 2027.

Este nuevo reclusorio fue anunciado después de los enfrentamientos registrados en octubre en el penal El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas fallecidas.

Téllez López indicó que el futuro de Aguaruto todavía está en análisis, pero descartó que la intención sea dejar sin uso las instalaciones actuales.