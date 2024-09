El Gobernador Rubén Rocha Moya expresó su respaldo a Jorge Ibarra, académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa que fue citado por el jurídico de la institución por publicar en Noroeste las columnas de opinión “Autoridades de la UAS en posible asociación delictuosa” y “Los tentáculos del Narco alcanzan a la UAS”.

El Gobernador de Sinaloa rechazó la intención de las autoridades universitarias para violar la libertad de expresión del académico.

“Ahora resulta que corren a un académico porque ejerce su libertad, que le da la autonomía universitaria, de hablar de lo que quiere ya le dijeron, sabes qué, si hablas de este personaje, te vas; el que lo haga se va, no puede hablar, está prohibido, yo digo eso, a mi no me consta que lo dijeron, pero lei a un periodista muy reconoció que dice eso, es porque está prohibido”, mencionó.

“Jorge Ibarra es un chavo joven, sacó un artículo y dijo algo relativo a lo que todo mundo sabemos, ah, pues lo corrieron por eso, lo están queriendo correr por eso, eso es violar el derecho que tiene ese académico, a expresar libremente sus pensamientos y su manera de pensar y si entra en una, en un delito de adjudicarle a alguien algo que no es, si es mentir, difamar, pues que lo llamen para que, para eso hay autoridad, pero no se conviertan en investigadores y en jueces que sentencian ya le dijeron lo que hiciste ya está probado, por lo tanto la sentencia es que te vas de aquí, está mal, no lo hagan por favor, por favor, recapaciten compañero de la directiva de la UAS no están en condiciones morales como para hacer eso”.

El Gobernador llamó a la comunidad universitaria a no respaldar las actitudes que violenten la libertad de expresión.

“Yo le ruego que ya no comentan esas cosas... los universitarios ya deben de parar la oreja, y no permitir eso, no deben verse esa cosa y si hay alguna manera de defender a Jorge Ibarra lo vamos a defender.... sin violar la autonomía universitaria”, mencionó.