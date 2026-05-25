¡Vamos a ganar! Sinaloa listo para los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de la Educación Básica 2026

Culiacán, Sinaloa, a 25 de mayo de 2026.- Con la declaración de: ¡Vamos a ganar! la Delegación Sinaloa -compuesta por 381 atletas de Primaria y Secundaria, entrenadores y delegados- se encuentra lista para participar en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de la Educación Básica 2026, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 26 de mayo al viernes 5 de junio.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, durante el Acto Oficial de Abanderamiento les dijo a las y los deportistas que se tiene plena confianza en ellos y del trabajo que harán en equipo; de igual manera les pidió que se diviertan y se traigan de Guadalajara lo más bonito que es la construcción de nuevas amistades y nuevos valores.

“La responsabilidad que tenemos de educarlos y hacerlo de manera integral, la práctica de un deporte forma parte de ser ciudadanos con valores, de ser niñas y niños que fomentan desde el aula las ganas de salir adelante. Aquí estamos para acompañar sus sueños y este es uno más de los sueños que cada una de ustedes y cada uno representa y, que en Guadalajara lo vamos a dar todo, vamos a dar lo mejor, ustedes ya son ganadoras, ya son ganadores”, expresó.

Monserrat Meza y Meredith Beltrán, alumnas de la Primaria “Héroes de 1864”, quienes participan en la disciplina de Tochito, fueron las encargadas de recibir el estandarte estatal de manos de la Titular de la SEPyC en nombre de las y los atletas así como de la Subsecretaria de Educación Básica, Dra. Silvia Evelyn Ward Bringas.

A nombre de los deportistas, el alumno de la Primaria “Gral. Álvaro Obregón”, Héctor Manuel Félix, de la disciplina de Handball, subrayó “hay recuerdos que marcan la infancia y que jamás se olvidan, por lo menos eso me han dicho mis padres y, creo que hoy estamos iniciando uno de esos que nos marcarán a todos nosotros: un viaje, una convivencia entre niñas, niños y adolescentes de todo nuestro país. Que más allá de la competencia es, en esencia, una unión de fraternidad y desarrollo efectivo.

Con el objetivo de optimizar la logística y el rendimiento de los atletas, el Comité Organizador Nacional determinó que este año el evento se dividirá en tres semanas de competencia. La primera fue para la Actividad deportiva de Fútbol (Mundialito) que se realizó del 17 al 25 de mayo, y en donde Sinaloa contó con la participación de 52 deportistas (adicionales a los 381), en las categorías de Primaria y Secundaria, en sus ramas varonil y femenil.

La segunda etapa, corresponde a Educación Primaria (Femenil y Varonil) del 26 al 31 de mayo, donde Sinaloa participa con un contingente de 205 deportistas, entrenadores y delegados, en 9 disciplinas distintas: Atletismo, Bádminton, Ajedrez, Béisbol 5, Básquetbol 5x5, Básquetbol 3x3, Fútbol Bandera, Handball y Vóleibol.

El cierre de la justa nacional correrá a cargo del nivel Secundaria, en la tercera etapa, del 31 de mayo al 5 de junio, con la participación de 176 deportistas, entrenadores y delegados, quienes competirán en 8 disciplinas: Atletismo, Ajedrez, Béisbol 5, Básquetbol 5x5, Básquetbol 3x3, Fútbol Bandera, Handball y Vóleibol.

Estuvieron también en el presídium, la Subdirectora de Educación Primarias Federalizadas, Mtra. María Engracia Uzeta Figueroa; el Jefe del Departamento de Educación Física Federal, Dr. Refugio Quintero Baca; y el Jefe del Departamento de Educación Física Estatal, Profr. Ricardo Rivera Rodríguez.