$!Vamos a gobernar para todos: Estrada Ferreiro

“La gente ya me conoce, no hay mucho qué buscarle, lo que hemos hecho ahí está, y hay pruebas”, señaló el candidato a la alcaldía de Culiacán.

Recordó que hay cuatro proyectos y programas que inició desde la campaña pasada en 2018, uno de ellos el Metrobús, del que dijo que mucha gente ya lo había olvidado, pero no, el proyecto sigue en pie, siguiendo un proceso de trámite que ya se resolvió, donde Banobras le dará cobertura, realizando estudios técnicos, firmando hace 20 días el convenio tanto con Banobras como Hacienda, para que se envíen los recursos para la primera obra de infraestructura del sistema de transporte moderno.

Otro de los proyectos, dijo, es el dragado de los ríos de Culiacán, para el cual se tiene un presupuesto aprobado este año de 130 millones de pesos, que serán utilizados para limpiar los ríos y desazolvarlos, tanto el Humaya como el Tamazula tres kilómetros arriba, y el Culiacán seis kilómetros aguas abajo hasta Bachigualato, lo que permitirá sean aguas navegables, y con mayor capacidad de almacenamiento de agua para los mantos freáticos, además de evitar inundaciones.

“Vamos a promover, y lo digo desde ahorita, reformas a la ley, a la constitución local, así como a las leyes municipales y estatales, para que tengamos la facilidad de tener más recursos para el ayuntamiento legítimamente, y que no esté bloqueado el Ayuntamiento, como lo ha hecho el Congreso del Estado, emitiendo leyes injustas que afectan la buena marcha de los ayuntamientos, y que únicamente causan daño”, expresó.

Ante esto, Estrada Ferreiro criticó que, Diputados del pasado y de los que están actualmente, han actuado con indolencia, negligencia, e incluso hasta perversidad, acciones que dijo buscará que se corrijan en la próxima legislatura.

Respecto a las encuestas, destacó que algunas de ellas lo colocan por encima del candidato de lo que él llama la “Alianza perversa” del PRI, PAN y PRD.

“No tengo la menor duda de que vamos a ser quienes ganemos, pero no podemos descuidarnos por que son una bola de rufianes, porque nos han estado tumbando lonas en las rancherías, en las colonias se las roban, desaparecen, y ponen las de ellos”, señaló el candidato.

Resaltó que la gente, le ha dicho que no se preocupe, que de todas formas votarán por él, pero sí le preocupa el sesgo que tome esto el día de la elección, ya que resaltó también que la gente ha sido amenazada con quitarles los apoyos de gobierno que les dieron, si no ponen lonas y propagandas de los candidatos del PRI.

“Me acaban de informar que anoche, en Culiacancito quitaron un espectacular, hecho del cual dijo tener información de quién lo hizo, levantando ya una denuncia.

“Nada van a lograr con eso, porque la gente no va a votar por un espectacular, sino por mí, y lo que me preocupa es la porquería de gente que son éstas, la forma de actuar, lo perversos, y mediocres que son, y creo que esto no se vale, porque lo único que están generando, son condiciones para que haya violencia, y no vamos a caer en la provocación”, subrayó.

Respecto a los señalamientos que hizo Elizabeth Montoya, candidata de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Culiacán, al decir que su administración fue opaca respecto los servicios públicos, el candidato simplemente señaló que no le importaba lo que ella dijera, ya que él cuenta con otros datos que la contradicen.

“En la calle la gente me quiere, se dirigen a mí con afecto, como persona, no como un político, sé que tengo fama de ser prepotente, autoritario, y muchas más, pero el hecho de hacer las cosas conforme a la ley y sostenerlas, no es autoritarismo, es cumplir con lo que tengo que cumplir, a eso se compromete uno cuando toma protesta, no hay más, voten o no por mí, vamos a gobernar para todos”, resaltó Estrada Ferreiro.