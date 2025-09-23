Vamos a lograr la pacificación de Sinaloa: Luisa María Alcalde

La presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el proceso de pacificación de Sinaloa se alcanzará gracias al trabajo conjunto que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con base en una estrategia sustentada en inteligencia y atención a las causas de la violencia.

En conferencia de prensa desde Culiacán, Alcalde Luján expresó que, si bien no se puede hablar todavía de un éxito pleno, la ruta definida está dando resultados.

“Aunque uno no puede hablar de un éxito, porque eso sería cuando logremos pacificar, sí es importante señalar que estamos avanzando, que la estrategia está dando resultados y que vamos a seguir y vamos a lograr la pacificación de Sinaloa”, señaló.

La dirigente destacó que la seguridad en el estado es atendida directamente por la Presidenta Sheinbaum y por el Gabinete de Seguridad, en particular por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien mantiene presencia constante en la entidad.

“Hay una conciencia de que se está llevando una estrategia muy cercana entre los tres niveles de gobierno, que se atiende todos los días al más alto nivel. El reto es gigantesco, pero estamos avanzando”, añadió.

Alcalde Luján enfatizó que la estrategia no solo se basa en la fuerza y la inteligencia, sino también en la reducción de la pobreza y la desigualdad, con acciones que buscan garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de la población.

Durante el encuentro con medios, también informó que en Sinaloa se instalarán 3 mil 828 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación y que Morena ya supera los 300 mil afiliados en la entidad, con lo cual rebasó la meta establecida.

En el terreno político, recordó los resultados de la más reciente encuesta de El Heraldo sobre la intención de voto rumbo a 2027, donde Morena concentra el 46 por ciento de respaldo, frente al 14 por ciento del PAN, 11 por ciento del PRI y 8 por ciento de Movimiento Ciudadano.

La presidenta de Morena subrayó que ni en el partido ni en el gobierno federal existe impunidad ni se protege a nadie. Como ejemplo, citó el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, detenido en México tras una investigación que, dijo, fue impulsada por el propio movimiento, en contraste con las prácticas de gobiernos anteriores.