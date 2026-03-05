Van 239 solicitudes para ingresar a la Policía Municipal de Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán informó que ha recibido 239 solicitudes de aspirantes para integrarse a la Policía Municipal, como parte de la convocatoria lanzada en enero para reforzar la corporación.

Inicialmente el Gobierno Municipal reportó alrededor de 120 registros, pero la cifra ha aumentado conforme avanza el proceso de reclutamiento.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil señaló que el Municipio contará este año con participaciones federales adicionales, recursos que se destinarán, entre otros rubros, al fortalecimiento de la seguridad pública.

“Vamos a contar este año con un adicional de participaciones federales y explicamos qué íbamos a hacer en consecuencia de cara a los retos y desafíos que tenemos. Por un lado, la convocatoria para 400 nuevos policías, ahí está, se sigue la incorporación y la formación de los mismos”, expresó.

La convocatoria, lanzada el 8 de enero por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, está dirigida a mujeres y hombres interesados en integrarse a la Policía Municipal de Proximidad en modalidades preventiva y de vialidad.

El plan del Gobierno Municipal contempla contratar hasta 400 nuevos policías durante 2026 y otros 400 en 2027, con el objetivo de reducir el déficit de elementos y acercarse a los estándares internacionales de policías por habitante señalados por organismos del sistema de Naciones Unidas.

Pese al contexto de violencia que se vive en la ciudad, el Alcalde había señalado previamente que la corporación seguía recibiendo “bastantes solicitudes” de aspirantes interesados en integrarse.