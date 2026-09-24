Van casi 400 dictámenes por árboles que dañan infraestructura en Culiacán

La Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Culiacán ha emitido casi 400 dictámenes este año por casos relacionados con árboles que representan algún daño para la infraestructura urbana.

Jesús Miguel Ibarra Atondo, director de Medio Ambiente, señaló que los dictámenes son principalmente derivados de reportes ciudadanos relacionados con el arbolado.

Explicó que uno de los problemas se presenta con especies que no son nativas de la región, debido a que sus raíces pueden crecer de manera invasiva y provocar daños en banquetas, tuberías y otras estructuras.

“Muchas veces, pues si bien hace tiempo, pues yo creo que no había ese estudio o esa conciencia de saber que un árbol te iba a dañar”, comentó.

Ibarra Atondo indicó que algunos de estos árboles fueron plantados hace más de 30 o incluso 50 años, cuando no necesariamente se tenía en cuenta el impacto que determinadas especies podían generar sobre la infraestructura de la ciudad.

Ante los reportes, la Dirección de Medio Ambiente realiza un dictamen para determinar si procede una poda o, en casos donde existe una afectación mayor, autorizar el derribo.

El funcionario aclaró que la intención no es retirar árboles de manera general, sino valorar cada caso y procurar conservarlos cuando sea posible.

“Como primera instancia no nos gustaría derribarlos”, señaló.

Añadió que cuando se autoriza el derribo de un ejemplar, la dependencia busca que sea sustituido por otra especie, con el objetivo de no dejar el espacio sin arbolado.