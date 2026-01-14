$!Van de nuevo descuentos de hasta 100% en multas y recargos del Predial en Culiacán, dice Alcalde

Gámez Mendívil informó que para quienes presentan adeudos acumulados por multas y recargos derivados de años anteriores, el Gobierno Municipal implementará un programa adicional a partir de febrero, mediante el cual se otorgará un descuento del 100 por ciento en multas y recargos, con el fin de facilitar que las y los contribuyentes se pongan al corriente.

La acción tiene como objetivo apoyar la economía de las familias culiacanenses y fomentar la regularización de contribuciones municipales.

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció un programa de descuentos para quienes tengan adeudos de 2025 o años anteriores.

Este plan se implementa para apoyar la economía familiar y atendiendo inquietudes de los propios contribuyentes.

En cuanto a los descuentos que se otorgan en este periodo de inicio de año, expuso que las personas propietarias de vivienda que habitan el inmueble y lo tienen a su nombre podrán acceder a un descuento del 50 por ciento.

En el caso de pensionados, jubilados y personas con discapacidad, el beneficio será del 80 por ciento, siempre y cuando la vivienda esté registrada a su nombre.

Asimismo, detalló que en todos los casos se aplicará un 10 por ciento adicional por concepto de Pronto Pago durante el periodo de enero y febrero.

El Alcalde precisó que todos estos programas concluirán el próximo 28 de febrero.

Informó que los locales comerciales contarán con un descuento del 40 por ciento, como parte de las acciones para incentivar el cumplimiento fiscal y apoyar al sector productivo del municipio, y reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar estos beneficios y contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos en la ciudad.