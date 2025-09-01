$!Van Eduardo Ortiz y Fernando García por dirigencia del PAN Culiacán

CULIACÁN._ Eduardo Ortiz y Fernando García se registraron como aspirantes a la candidatura a dirigente del Consejo Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán.
El PAN en Sinaloa inició el proceso de renovación de sus Comités Directivos Municipales, en el que la militancia elegirá a sus nuevos dirigentes mediante voto libre y secreto.
El calendario establece que del 21 de agosto al 1 de septiembre se realizará el registro de candidaturas, del 8 al 27 de septiembre las campañas internas, y finalmente el 19 de octubre se llevará a cabo la Asamblea Estatal.
La actual dirigente Silvia Ramírez confió en que el próximo líder continúe denunciando la situación de violencia y la afectación a las familias en Sinaloa.
“Confío en que ambos pueden hacer un excelente papel y no dejar no dejar en silencio este comité municipal, que se siga levantando la voz es necesario por las condiciones que tenemos ahorita este gobierno indolente el Gobierno de Rocha Moya ha hecho tanto daño a Sinaloa”, subrayó.
Cada planilla está conformada por un dirigente, una secretaria y 15 integrantes. En este caso, Eduardo Ortiz encabezó su planilla acompañado de su secretaria general, Elvia Iribe, y sus 15 integrantes, mientras que Fernando García de los Ríos lideró la suya con la secretaria Elvia Valenzuela Plata y sus 15 integrantes.
Fernando García es actualmente subsecretario general del PAN Estatal; Eduardo Ortiz, fue candidato a Senador en 2024 por la coalición PRI-PAN-PRD y PAS.