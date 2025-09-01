$!Van Eduardo Ortiz y Fernando García por dirigencia del PAN Culiacán

CULIACÁN._ Eduardo Ortiz y Fernando García se registraron como aspirantes a la candidatura a dirigente del Consejo Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán.

El PAN en Sinaloa inició el proceso de renovación de sus Comités Directivos Municipales, en el que la militancia elegirá a sus nuevos dirigentes mediante voto libre y secreto.

El calendario establece que del 21 de agosto al 1 de septiembre se realizará el registro de candidaturas, del 8 al 27 de septiembre las campañas internas, y finalmente el 19 de octubre se llevará a cabo la Asamblea Estatal.