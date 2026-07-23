Van nueve vuelos de bombardeo de nubes en Sinaloa; Gobierno busca incrementar captación en presas

La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa informó que, desde el inicio del Programa de Estimulación de Lluvias, se han realizado nueve vuelos de bombardeo de nubes sobre los embalses de las principales presas del estado, con el objetivo de favorecer las aportaciones de agua para consumo humano y la actividad agrícola.

El Secretario Ismael Bello Esquivel señaló que las condiciones meteorológicas registradas en la sierra sinaloense han permitido llevar a cabo los sobrevuelos y propiciar que las precipitaciones ocurran dentro de los embalses.

Explicó que el programa cuenta con una inversión de 10 millones de pesos, aportados por el Gobierno del Estado en coordinación con la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, recurso con el que se tiene prevista la realización de hasta 100 vuelos con aeronaves y personal técnico especializado.

Los sobrevuelos se realizan sobre las presas Luis Donaldo Colosio, Gustavo Díaz Ordaz, Eustaquio Buelna, Adolfo López Mateos, Sanalona, José López Portillo y Aurelio Benassini, en beneficio de productores agrícolas de 49 módulos y ocho distritos de riego que abarcan más de 814 mil hectáreas.

Bello Esquivel explicó que la técnica consiste en dispersar aerosoles con núcleos higroscópicos y glaciogénicos mediante bengalas en nubes con condiciones favorables, detectadas previamente con apoyo de radares meteorológicos y otros equipos especializados.

Aclaró que el bombardeo de nubes no genera agua adicional, sino que busca estimular la precipitación de nubes que ya contienen humedad para que descarguen lluvia sobre las cuencas de las presas incluidas en el programa, con el propósito de incrementar sus niveles de almacenamiento y fortalecer la disponibilidad de agua para el consumo humano y el próximo ciclo agrícola.