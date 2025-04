Van por desafuero de Gerardo Vargas Landeros: Fiscalía pide juicio de procedencia al Congreso

CULIACÁN._ El Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, será sometido a un juicio de procedencia que podría llevar al desafuero, luego de que la Fiscalía General del Estado solicitó dicho proceso en su contra al Congreso de Sinaloa.

El Diputado local del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez, confirmó que el Poder Legislativo recibió dicho documento de parte del órgano ministerial, que mantiene una investigación contra funcionarios del Ayuntamiento de Ahome por el presunto arrendamiento irregular de 126 patrullas por 171 millones de pesos en 2021.

“Sí, sí llegó, se me hizo saber que llegó a Mesa Directiva, no la tengo yo la solicitud, pero sí sé que llegó.

“La Mesa Directiva la turna a la Junta de Coordinación Política y la Junta de Coordinación Política cita a sesión privada, secreta donde se va a hacer la lectura de dicha solicitud y se va a turnar a Comisión Instructora de la cual presido yo.

“La Comisión Instructora va a recibir el expediente y la solicitud misma para poder hacer un dictamen favorable o no de si procede o no la solicitud de procedencia, y ya después de eso se le tiene que notificar a él personalmente para que acuda en defensa en el Pleno y tenga el derecho de defensa, y sea votada a favor o no, dependiendo de la evaluación de los diputados”, declaró Valenzuela Sánchez.

El Legislador reveló que en dicha solicitud se considera el procedimiento en contra del actual Diputado local de Morena, Genaro García Castro, quien fungió como Secretario del Ayuntamiento de Ahome en el momento de dicha contratación.

Advirtió que García Castro forma parte de la Comisión Instructora, pero al ser parte del proceso no podría actuar en las reuniones por este tema.

“Incluye al Diputado Genaro García. Está en la Comisión Instructora, lo más seguro es que él se excuse de la presencia por ser sujeto de la solicitud, entonces no estaría dentro de la Comisión”.

“Todas las sesiones referente al tema son secretas. Así lo marca la Ley Orgánica del Congreso y también los documentos son secretos”, dijo el Diputado del Verde.

Ventiló que la investigación por la cual se sigue a Vargas Landeros sería el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Deslindó que hasta el momento la Junta de Coordinación Política, en la cual representa al Partido Verde, no se ha reunido para abordar esta situación.

“En específico no tenemos el tema, ese viene en el expediente y no lo tengo en mi poder. Lo que sí sé es que es por ejercicio indebido del servicio público”.

“No nos han convocado, nosotros tenemos una convocatoria natural, normal, los lunes a la una de la tarde”.

“Yo respeto a las instituciones, nosotros no emitimos un juicio, simplemente valoramos las pruebas que tenga la Fiscalía para simplemente declarar procedencia. ¿Qué significa esto? La procedencia es que la Fiscalía va a seguir un juicio correspondiente a las personas, si fue declarado o no aquí. Es algo que nosotros no somos el ente juzgador, vaya”.

“La procedencia básicamente es eso, quitarle el fuero, pero con la intención, si es el caso, de que él lleve un debido proceso”, enfatizó Rodolfo Valenzuela.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción derivó de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, que detectó un arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos en un contrato que el Gobierno de Ahome adjudicó directamente a la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V.

La inconsistencia encontrada por la ASE fue que el pacto se dio directamente, cuando tendría que ser por licitación pública por el costo del acuerdo.