Van por segundas dosis en menores de 5 a 11 años; aplicarán remesa de vacunas que lleguen a Sinaloa

CULIACÁN._ A pocos días de cumplirse los 21 días después de la primera dosis de vacuna pediátrica contra Covid en menores de 5 a 11 años de la primera jornada, los niños y niñas podrán recibir su segunda dosis en cuanto llegue la nueva remesa.

El Secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo señaló que en el lapso de este viernes y el lunes es que se espera un lote de 48 mil dosis más, de las cuales se estarán distribuyendo para segundas dosis y expandir la cobertura.

“Vamos a plantear, ahorita ya estaremos cubriendo ocho municipios, vamos a buscar ampliarlo y los de las segundas dosis, pues entrando los 21 días ya estaríamos nosotros aplicando la segunda dosis”, comentó.

“Podría ser el viernes o el lunes de la semana que entra la llegada de la vacuna”.

-¿El lunes se cumplen ya los 21 días?

“Pues ya abriríamos para que se apliquen los refuerzos”.

Actualmente dijo que con la última remesa que se recibió se han aplicado 15 mil vacunas, “el resto ya lo vamos a aplicar esta semana, mañana iniciamos Badiraguato, también de ahí vamos a estar en Angostura y nos gustó la idea de abrir Villa Juárez”, dijo.

Detalló que en las zonas donde se están colocando los puntos de aplicación se están recibiendo un poco más de mil personas que no están registradas para este proceso, por lo que se están preparando para tener un poco más de vacunas.

“Vamos bien, nos falta registro hay gente que está llegando y no está registrada, sí ocupamos que se estén registrando. Es muy importante porque si no, no podemos hacer la estadística que se debe de hacer”, dijo.

Indicó que se tiene apenas un avance del 36 por ciento de niños y niñas vacunados del total que se tiene registrado.

En cuanto a la vacunación en menores de 5 a 11 años con discapacidad, el Secretario de Salud dijo que se ha tenido poca convocatoria y que espera que para los próximos días se acerquen más, ya que son alrededor de 5 mil menores en ese rango de edad que se tienen con alguna discapacidad.

“Ya está contemplandose también, ahorita por ejemplo qué pasó el día de ayer, fue un día de aplicación que bajó el número digamos, por ejemplo en el Cree tenemos abierto el espacio para niños con discapacidad o alguna comorbilidad y también ha habido poca demanda”.

“El primer día fueron 90, ayer fueron 30, estamos esperando a que se apliquen y no están acudiendo. Y la discapacidad pues es amplio desde los niños con autismo o algún trastorno motor que pueden ser bastantes y no es tanta la demanda”.